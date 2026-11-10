완주군, 민선 9기 '공약이행평가단' 출범…군민 약속 점검 본격화

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 10일 민선 9기 공약이행평가단을 구성했다
- 평가단 22명은 공약 이행 상황을 점검하고 자문한다
- 완주군은 12월 주민배심원제로 군민 의견을 수렴한다
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12월 주민배심원제 운영 예정…군민 의견 반영해 공약 실천계획 확정
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 완주군은 민선 9기 공약사업의 객관적인 점검과 군민 의견을 반영한 이행 체계 마련을 위해 공약이행평가단을 구성하고 본격적인 운영에 들어갔다고 10일 밝혔다.
군은 이날 군청 중회의실에서 위촉 위원과 관계 공무원 등이 참석한 가운데 '민선 9기 공약이행평가단 위촉식 및 회의'를 개최했다.
이번에 위촉된 평가단은 총 22명으로 구성됐으며 민선 9기 임기 동안 공약사업의 이행 상황을 점검·평가하고 추진 과정 전반에 대한 건의와 자문 역할을 맡는다.
이날 회의에서는 위원 위촉장 수여에 이어 민선 9기 공약사업 전반에 대한 총괄 설명과 질의응답이 진행됐다. 이어 제출된 공약 조정 안건에 대한 심의·의결도 이뤄졌다.
완주군은 평가단의 공약 조정 안건 심의·의결에 이어 오는 12월 주민배심원제를 운영해 군민 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다. 이후 관련 내용을 종합적으로 검토해 민선 9기 공약 실천계획을 최종 확정하고 공개할 방침이다.
유희태 완주군수는 "공약이행평가단을 통해 수렴된 다양한 목소리를 군정 추진 과제에 면밀히 반영해 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com