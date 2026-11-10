[MLB] "필라델피아, 단기 계약 내야수로 김하성에 관심"

AI 핵심 요약beta
- 필라델피아 필리스가 10일 김하성 영입을 검토하는 보도가 나왔다
- 필라델피아는 트레이 터너 포지션 변경에 대비해 김하성을 주목했다
- 김하성은 부상과 부진으로 올 시즌 51경기 타율 0.116에 그쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스가 자유계약선수(FA) 내야수 김하성의 영입을 검토하고 있다는 미국 현지 보도가 나왔다.
미국 NBC스포츠는 10일(한국시간) 소식통을 인용해 "필라델피아는 주전 유격수 트레이 터너의 불안한 수비력 탓에 포지션 변경을 고민하고 있다"며 "터너의 2루수, 3루수, 외야수 이동에 대비해 유격수를 포함해 내야 전 지역을 소화할 수 있는 단기 계약용 내야수로 김하성을 눈여겨보고 있다"고 보도했다.
터너는 메이저리그 정상급 타격 능력을 지녔으나 수비 안정감이 떨어진다는 지적을 받아왔다. 필라델피아가 내야진의 연쇄 포지션 이동을 추진할 경우 유격수와 2루수, 3루수를 모두 소화하는 멀티 내야수의 존재가 필수적이다.
현지 매체는 필라델피아의 최우선 과제가 불펜과 우타 거포 보강이라고 짚으면서도 건강을 되찾을 경우 내야 전역에서 높은 수비 가치를 발휘할 수 있는 김하성을 효율적인 단기 '보험용 카드'로 평가하고 있다.
2021년 빅리그에 입성한 김하성은 2023년 샌디에이고 파드리스 시절 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상하며 수비력을 인정받았다. 그러나 2024년 9월 오른쪽 어깨 수술을 받은 뒤 부상 악재가 겹쳤다. 탬파베이 레이스와 2년 2,900만 달러(약 395억 원) 계약을 맺었으나 허벅지와 허리 등 잇따른 부상으로 웨이버 공시되어 애틀랜타 브레이브스로 이적했다.
애틀랜타와 1년 2,000만 달러(약 273억 원)에 재계약한 올 시즌 역시 불운이 이어졌다. 지난 1월 빙판길 낙상으로 오른손 중지 힘줄이 파열돼 5월에야 복귀했고 51경기 타율 0.116(129타수 15안타) 9타점 11득점에 머무르며 부진을 겪었다.
psoq1337@newspim.com