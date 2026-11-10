[핌in청주] 자칭 '잇몸 전문 선수' 우리은행 이명관 "잇몸이 튼튼해야 이가..."

AI 핵심 요약beta
- 우리은행 이명관이 9일 KB스타즈전에서 14점·5리바운드로 활약했다
- 이명관은 강이슬 부상 공백 속 김단비를 받치며 팀 승리를 이끌었다
- 수비에서는 허예은을 봉쇄해 KB 공격 전개를 효과적으로 막았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=아산 우리은행 이명관이 공수 양면에서 존재감을 뽐냈다. 강이슬의 부상 공백 속에 이명관이 에이스 김단비를 받치며 팀 승리를 이끌었다.
우리은행은 9일 청주체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그에서 청주 KB스타즈를 57-51로 꺾었다. 이명관은 14점 5리바운드 2어시스트를 기록했다. 수비에선 KB 주전 가드 허예은을 효과적으로 막으며 팀 승리에 힘을 보탰다.
부상으로 강이슬을 잃은 우리은행에서 이명관은 1쿼터부터 팀 공격에 앞장섰다. 경기 뒤 그는 "항상 저희 팀에 부상이 있으면 '이가 없으면 잇몸'이라는 기사가 자주 나왔다. 전문 잇몸 선수로서 열심히 했다"며 웃었다.
팀의 에이스 김단비가 잠시 벤치로 물러났을 때의 마음가짐도 밝혔다. 이명관은 "언니가 (벤치로)나가면 더 노력하고 '내가 아니면 누가 해'라는 생각을 하고 있다"고 말했다. 우리은행 전주원 감독은 "김단비가 나와 있을 때 이명관이 잘해줬다"고 칭찬했다.
이날 이명관은 허예은을 봉쇄하는 중책도 맡았다. 전 감독의 승부수 중 하나였다. 이명관은 "스크린으로 수비 상대가 바뀌면 허예은에게 붙어 공격 전개를 어렵게 하려고 했다"면서 "따라다니는 건 자신 있다. (허)예은이가 KB 공격을 이끄는 선수 아닌가. 패스가 다 예은이 손에서 나온다. 그래서 스위치 되면 집중적으로 막으려 했다"고 말했다. 이날 허예은은 10점(4어시스트)에 그쳤다. 야투는 15개를 던져 3개만 넣었다.
전 감독은 이명관에게 경기당 평균 11~13점의 득점도 기대하고 있다. 이명관은 "딱히 부담이 되진 않는 것 같다. 2년 전의 저였다면 부담이었겠지만 지난 시즌에도 두 자릿수 득점을 기록했고, 잇몸 전문 선수로 뛰었다. 오히려 책임감이 생기고 있다"며 너스레를 떨었다.
우리은행에서 주축으로 자리 잡고, 국가대표에도 뽑힌 이명관에게 '잇몸 대신 이가 되고 싶지 않느냐'는 질문이 돌아갔다. 이에 이명관은 "그런 마음을 갖고 하면 오히려 잘 되지 않는다. 할 수 있는 것부터 하자는 마음으로 임한다"며 "잇몸이 있어야 이가 있지 않나. 잇몸이 튼튼해야 이가 안 빠진다. 언젠가는 이가 되지 않을까 싶다"며 기분 좋게 인터뷰를 마쳤다.
iaspire@newspim.com