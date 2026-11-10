카타르 입성 모레노호, 손흥민+은퇴설 3인방 등 첫 완전체로 훈련

AI 핵심 요약beta
- 한국 축구대표팀은 10일 카타르 도하에서 26인 완전체로 첫 훈련에 나섰다
- 대표팀은 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 올해 마지막 평가전을 치른다
- 모레노 감독은 핵심 선수들을 소집해 팀 내 논란 돌파와 연임 평가에 나선다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 마지막 A매치 2연전을 앞둔 한국 축구대표팀이 카타르 도하에서 26인 완전체로 담금질에 들어갔다.
로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 10일 현지에서 전원 소집을 마치고 첫 훈련에 나선다. 한국은 오는 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 알라이얀 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 맞붙은 뒤, 17일 오후 11시 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 올해 마지막 평가전을 치른다.
대표팀 본진과 K리그 선수들은 지난 8일과 9일에 걸쳐 도하로 향했다. 해외파 선수들도 소속팀 일정을 마치고 현지로 곧바로 합류했다. 고열 증세로 출국이 지연됐던 손정범(FC서울)을 비롯해 송범근(전북 현대), 신민하(강원FC)가 10일 후발대로 도착하며 26명 소집 명단이 모두 채워졌다. 주장 손흥민(LA FC)과 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨), 황희찬(샬케), 황인범(포르투) 등 해외파 핵심 전력도 팀에 들어섰다.
이번 중동 원정은 단순한 친선전 이상의 의미를 갖는다. 대표팀은 지난 9~10월 A매치 4연전에서 2승 1무 1패를 거뒀으나 경기 외적으로 어수선한 상황에 몰렸다. 선수단 내부 갈등설과 손흥민의 리더십 논란이 불거졌고, 1996년생 동갑내기인 김민재, 황희찬, 황인범의 국가대표 은퇴설까지 터져 나왔다. 모레노 감독은 논란의 중심에 섰던 핵심 선수들을 전원 소집하며 정면 돌파를 선택했다.
모레노 감독의 연임 여부도 이번 2연전 결과에 달렸다. 9~10월 4연전에 이어 이번 2연전까지 6경기를 종합적으로 평가받는 만큼 승리가 절실하다. 갓 태극마크를 단 손정범, 신민하와 오랜만에 대표팀에 복귀한 정우영(우니온 베를린), 이명재(대전)의 활약도 관전 포인트다.
psoq1337@newspim.com