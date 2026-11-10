전주시한의사회, 이웃사랑 성금 500만 원 전달

AI 핵심 요약beta
- 전주시한의사회는 10일 취약계층 지원 성금 500만원을 기탁했다
- 회원들이 마련한 성금은 전주시복지재단을 통해 주민들에게 전달된다
- 전주시한의사회는 한방 의료봉사 등 사회공헌 활동을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시한의사회는 겨울을 앞두고 경제적 어려움을 겪는 지역 취약계층을 위해 성금을 기탁하며 나눔을 실천했다고 10일 밝혔다.
박상구 회장을 비롯한 전주시한의사회 임원진 8명은 이날 전주시장실을 방문해 이웃사랑 성금 500만 원을 전달했다.
이번 성금은 고물가와 경제적 어려움으로 힘든 시기를 보내는 저소득 가구와 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 돕기 위해 회원들이 뜻을 모아 마련했다. 기부금은 전주시복지재단을 통해 도움이 필요한 주민들에게 전달될 예정이다.
전주시한의사회는 지역 의료단체로서 매년 소외계층을 위한 성금 기부를 비롯해 한방 의료봉사와 돌봄 지원사업 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
박상구 전주시한의사회 회장은 "지역 주민들의 건강을 지키는 한의사회로서 소외된 이웃들에게 작은 힘이나마 보탬이 되고자 회원들과 뜻을 모았다"며 "앞으로도 지속적인 나눔과 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께 호흡하고 온정을 나누는 단체가 되겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com