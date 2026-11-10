강경숙 익산시의원, '대학로' 경관 가로등 설치·노후 보안등 교체 지원

AI 핵심 요약beta
- 강경숙 익산시의원이 10일 원광대 대학로 조명 정비사업을 추진했다
- 이리북일초부터 프리마트까지 420m 구간에 경관등을 설치한다
- 총사업비 2억원을 투입해 내년 완공과 상권 활성화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시의회 강경숙 의원이 원광대학교 대학로의 야간 보행 안전을 높이고 지역 상권에 활력을 더하기 위한 도로조명 정비사업 추진에 나섰다고 10일 밝혔다.
이 사업은 이리북일초등학교 정문부터 프리마트까지 대학로 약 420m 구간에 경관 가로등을 설치하고 노후 보안등을 교체하는 내용이다. 총사업비는 2억원으로 내년 완공을 목표로 특별교부세 확보를 추진하고 있다.
해당 구간은 대학생과 초등학생을 비롯한 주민들의 이동이 잦고 차량 통행도 많아 야간 보행환경 개선 필요성이 제기돼 왔다.
조명시설 정비가 이뤄지면 통행 불편과 안전사고 위험을 줄이고 쾌적한 거리환경을 조성해 대학로 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
강 의원은 그동안 원광대 남문 스쿨버스 간이승강장 조성을 위한 간담회를 개최하고 관계기관과 협의를 이어오는 등 대학로 접근성 개선에도 힘써왔다.
통학 편의와 가로환경 정비를 함께 추진해 대학과 지역 상권이 상생할 수 있는 기반을 마련한다는 취지다.
강경숙 의원은 "대학로는 학생과 주민이 함께 이용하는 생활·문화 공간"이라며 "이번 조명 정비사업으로 야간 통행 위험을 줄이고 안심하고 걸을 수 있는 거리가 되도록 예산 확보와 사업 추진 과정을 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 주민 생활 속 불편 사항을 세심히 챙기고 대학로와 지역 상권에 활기를 더할 수 있는 환경 개선 방안을 지속적으로 모색하겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com