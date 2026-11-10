대전교육청, 영유아 보호자 '건강한 양육법' 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 10일 영유아 보호자 대상 마음ON 교육을 마무리했다
- 마음ON은 영유아 정서 이해와 건강한 부모 역할을 주제로 진행됐다
- 총 4회 교육의 평균 만족도는 98%, 재참여 의사는 99.2%로 나타났다
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"참여자 만족도 98%·재참여 의사 99.2%"
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청의 영유아 보호자 대상 정서·심리 발달 교육 '마음ON'이 평균 만족도 98%를 기록하며 마무리됐다.
10일 시교육청에 따르면 이날 대전교육과학연구원에서 영유아 보호자를 대상으로 '2026년 영유아 정서·심리 발달 이해 교육 마음ON' 4회차 교육을 진행했다.
이번 교육은 아주대학교 의과대학 정신건강의학과 조선미 교수를 초청해 '영유아 정서 이해와 건강한 부모 역할'을 주제로 열렸다. 지난 9월 시작한 마음ON 보호자 교육의 마지막 일정이다.
조 교수는 '아이의 마음 돌보기와 통제하기'를 중심으로 영유아기 애착 형성과 자율성 발달, 감정 조절의 중요성을 설명했다.
특히 아이의 감정을 이해하고 수용하면서도 행동에는 명확한 기준을 세우는 양육 방법을 구체적인 사례와 함께 소개했다. 아이의 연령과 발달 특성에 따른 감정 표현과 부모의 대응법, 일상에서 활용할 수 있는 대화법도 다뤘다.
마음ON 교육은 지난 9월부터 총 4회에 걸쳐 운영됐다. 회차별 만족도 조사 결과 평균 만족도는 98%, 재참여 의사는 99.2%로 나타났다.
참여 보호자들은 전문가 강연을 통해 자녀 양육에 필요한 정보를 얻고 지역에서 전문 강사를 직접 만날 수 있다는 점을 긍정적으로 평가했으며, 지속적인 교육 운영을 바라는 의견도 나왔다.
오석진 교육감은 "아이의 마음을 이해하는 것만큼 올바른 행동 기준을 세워주는 것도 중요하다"며 "이번 교육이 보호자들이 아이의 감정을 존중하면서도 일관된 양육 원칙을 가정에서 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com