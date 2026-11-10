진안군, 고원 김치보쌈축제 14~15일 개최

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- 진안군이 10일 제8회 진안고원 김치보쌈축제를 14~15일 개최한다고 밝혔다.
- 김장체험 프로그램은 420가구 사전예약이 조기 마감됐으며 다양한 김치를 판매한다.
- 흑돼지 수육과 막걸리, 바비큐 등 먹거리와 가족 체험 프로그램도 운영한다.
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흑돼지 수육·천원막걸리·로컬바비큐 등 먹거리와 가족 체험 프로그램
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 제8회 진안고원 김치보쌈축제를 오는 14~15일 진안군 로컬푸드직매장 일원에서 개최한다고 10일 밝혔다.
진안고원 배추는 큰 일교차 속에서 자라 아삭한 식감과 풍부한 맛, 알찬 속을 자랑한다. 이를 활용한 김장체험은 매년 방문객들의 관심을 끌고 있다.
올해 '우리집 김치담그기' 프로그램은 사전예약을 통해 모집한 420가구가 조기에 마감됐다.
축제 현장에서는 김치 한 접시부터 반포기, 한 포기, 10㎏, 20㎏ 단위까지 다양한 형태로 김치를 구매할 수 있다. 방문객들은 필요한 양에 맞춰 김장을 체험하고 진안고원 김치도 맛볼 수 있다.
김장과 함께 즐길 수 있는 먹거리도 마련된다. 진안의 특산물인 흑돼지로 만든 수육을 갓 담근 김치와 함께 맛볼 수 있다.
진안군 주조장에서 생산한 막걸리를 1000원에 즐기는 '천원막걸리존'과 지역 축산물을 활용한 '로컬바비큐존'도 운영한다.
가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 다양하다. 축제 현장의 추억을 남길 수 있는 '김치마을 팝업존'과 어린이 대상 '팡팡놀이터', 떡과 마시멜로 등을 직접 구워 먹는 '고원구이존' 등이 운영된다.
전춘성 진안군수는 "진안고원의 우수한 농산물로 김장을 직접 담그고 맛있는 먹거리와 다채로운 체험을 함께 즐길 수 있도록 축제를 준비했다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com