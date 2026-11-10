경남 양산 아파트 건설현장서 하청근로자 사망…중대재해 조사

경찰·노동부, 안전조치 준수 여부 조사
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 현대엔지니어링이 시공 중인 아파트 공사현장에서 하청업체 근로자 1명이 레미콘 차량에 치여 숨지는 사고가 발생했다.
10일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 전일 현대엔지니어링은 경남 양산시 힐스테이트 물금센트럴 공사현장에서 근로자 1명이 숨졌다고 공시했다.
사고는 지난 6일 콘크리트 타설을 마친 레미콘 차량이 이동하는 과정에서 발생했다. 차량이 지정된 동선을 벗어나 운행하다 유도 업무를 하던 근로자와 충돌한 것으로 파악됐다.
피해 근로자는 사고 직후 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 사흘 뒤인 9일 사망했다. 현대엔지니어링과 도급계약을 체결한 하청업체 소속 직원이다.
고용노동부 양산지청은 현장에 작업중지 명령을 내렸다. 현장 관계자 등을 대상으로 중대재해처벌법 위반 여부를 조사할 예정이다.
경찰도 사고 당시 상황과 현장의 안전관리 실태 등을 확인하며 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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