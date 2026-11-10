현대해상, 성남시의료원에 병원 내 쉼터 '마음도서관' 개관

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 4일 성남시의료원에 마음도서관을 개관했다
- 마음도서관은 환자와 보호자, 의료진, 주민을 위한 문화 공간이다
- 현대해상은 도서 1000권과 집기를 지원하고 2년간 추가 기증한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대해상이 지난 4일 경기 성남에 위치한 성남시의료원에 '마음도서관'을 개관했다고 10일 밝혔다.
현대해상 마음도서관은 환자와 보호자, 의료진, 지역 주민에게 도서를 비롯한 문화 공간을 제공해 정서적 안정을 돕는 사회공헌 사업이다. 2015년 첫선을 보인 이후 올해까지 전국 34개 병원에 들어섰다.
정서적 회복이 필요한 지역 거점 병원을 중심으로 대상지를 선정하며, 올해는 공모를 거쳐 성남시의료원과 장흥통합의료병원 2곳이 최종 지정됐다.
현대해상은 병원마다 문학·인문·교양·건강 등 다양한 분야의 도서 1000권과 서가 등 집기를 지원하고, 향후 2년간 200권을 추가 기증할 계획이다. 독서 및 문화 기반의 치유 프로그램도 연계해 나갈 방침이다. 이번 성남시의료원 마음도서관은 병원 로비에 위치해 일반 지역 주민의 접근성을 높였다.
한호성 성남시의료원장은 "공공병원은 지역 주민이 가장 먼저 찾을 수 있는 곳이어야 한다"며 "마음도서관이 환자와 가족, 의료진 모두에게 위로와 회복의 공간이 되기를 기대한다"고 말했다.
현대해상 브랜드전략본부 주준형 상무는 "성남시의료원과 협력해 환자와 가족, 의료진과 지역 주민이 쉴 수 있는 공간을 마련했다"며 "앞으로도 지역 의료기관과 협력해 마음도서관을 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com