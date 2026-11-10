美日 외교장관, 중간선거 후 첫 회동...안보 공조 한층 강화

AI 핵심 요약beta
- 모테기 외무상과 루비오 국무장관이 9일 미일 안보 협력을 강화했다.
- 양국은 인도·태평양 정세에 대응해 정상회의 공조를 이어가기로 했다.
- ICC 문제에서는 일본과 미국의 입장 차이가 확인됐다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본과 미국이 중간선거 이후에도 안보 협력을 강화하기로 했다. 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 마코 루비오 미국 국무장관과 만나 미일동맹의 억지력과 대응력을 높이기 위한 협력을 한층 강화하기로 합의했다.
도널드 트럼프 대통령이 이끄는 공화당이 미 중간선거에서 민주당에 크게 패배한 이후 양국 외교장관이 별도로 만난 것은 이번이 처음이다.
10일 NHK 등에 따르면 주요 7개국(G7) 외교장관 회의 참석차 프랑스를 방문한 모테기 외무상은 일본 시간으로 9일 밤 루비오 장관과 회담했다. 양측은 갈수록 엄중해지는 안보 환경에 대응하기 위해 미일동맹의 억지력과 대응력을 강화하고 안보 분야 협력을 확대하기로 했다.
인도·태평양을 비롯한 지역 정세도 논의했다. 다음 주 필리핀에서 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의가, 중국에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 잇따라 열리는 만큼 양국이 긴밀한 공조를 이어가기로 했다.
국제형사재판소(ICC) 문제를 비롯한 국제 현안에도 협력해 대응하기로 했다. 다만 ICC를 둘러싸고는 양국의 입장 차이가 확인됐다. 트럼프 행정부가 제재 대상으로 지정한 ICC에는 일본인인 아카네 도모코 소장이 재임하고 있다.
◆ 루비오 "ICC 문제는 일본과 의견 달라"
루비오 장관은 모테기 외무상과 나눈 ICC 관련 대화에 대해 "모테기 장관은 언제나 이 문제를 제기한다"며 "소장이 일본인이기 때문에 일본 측이 이 문제를 거론하는 것일 테고, 우리는 이에 대한 우리의 입장을 전달한다"고 말했다.
이어 "일본과 좋은 관계를 맺고 있지만 ICC에 관해서는 서로 다른 의견을 갖고 있다는 점을 이해하고 있다"고 밝혔다.
루비오 장관은 미국이 가입하지 않은 정당성 없는 재판소가 미군 병사나 지휘관을 재판하는 것은 받아들일 수 없다며 ICC의 관할권이 비회원국 국민에게 미치지 않는다는 미국 정부의 입장을 재확인했다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 체포영장이 발부된 사실을 언급하며 "오늘은 네타냐후 총리지만 내일은 미국인이 될 수 있다"고도 주장했다.
루비오 장관은 이번 프랑스 방문 중 장노엘 바로 프랑스 외교장관과 회담할 때도 ICC에 대한 미국의 우려를 전달했다고 밝혔다.
goldendog@newspim.com