중소기업 납품대금 60일→30일 단축 추진…정부, 50년 관행 손본다

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부는 10일 납품대금 법정 지급기한 단축을 검토했다
- 중기부는 10일 발주자 대금 직접지급 확대 방안도 논의했다
- 지급기한을 30일로 줄이면 사회적 편익이 최대 21조6000억원으로 추정됐다
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60일→30일 단축 땐 연 최대 21조6000억원 편익 추정
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 중소기업이 납품대금을 더 빨리 받을 수 있도록 법정 지급기한을 줄이는 방안을 검토한다. 발주자가 하도급업체에 대금을 직접 지급하는 제도를 건설업 외 거래로 넓히는 방안도 살핀다.
중소벤처기업부는 10일 서울에서 '대·중소기업 간 대금지급 혁신 태스크포스(TF)' 3차 회의를 열고 납품대금 지급기한 단축과 발주자 직접지급 확대 방안에 대한 업계 의견을 들었다고 밝혔다.
중기부는 기업 간 거래에서 굳어진 대금지급 관행을 개선하기 위해 지난 6월 TF를 꾸렸다. 국토교통부·금융위원회·공정거래위원회 등 관계 부처와 중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 업계 단체, 전문가가 참여한다. 이날까지 전체회의 3차례와 실무회의 2차례를 열었다.
중기부에 따르면 법정 납품대금 지급기한은 1975년 이후 60일로 유지돼 왔다. 최근 지급기한을 줄이는 내용의 대규모유통업법 개정과 상생협력법·하도급법 개정안 발의가 이어진 가운데, TF는 기업 간 거래 전반에서 지급기간을 줄이면서 납품을 맡기는 중소기업의 부담을 덜 방안을 논의했다.
발주자가 하도급업체에 대금을 직접 지급하는 제도를 확대하는 방안도 논의했다. 최근 건설산업기본법 개정으로 건설업에서 이 제도가 강화되면서, TF는 적용 범위를 다른 하도급 거래와 수·위탁 거래 전반으로 넓힐 수 있을지 검토했다.
회의에서는 지급기한 단축의 경제적 효과를 분석한 연구 결과도 공유됐다. 이정환 명지대 교수는 2024년 외부감사 대상 기업 약 3만2000곳의 재무자료를 분석해 지급기한을 60일에서 30일로 줄이면 연간 13조9000억원의 사회적 편익이 발생할 것으로 추정했다.
외부감사 대상이 아닌 중소기업까지 포함하면 연간 최대 21조6000억원으로 늘어난다. 납품기업이 대금을 일찍 받으면 이자비용이 줄고 자산수익성이 개선될 수 있다는 분석이다.
이병권 중기부 제2차관은 "국가 경제의 허리를 지탱하는 중소기업이 제때, 제값을 받을 수 있는 거래 구조를 제도화하고, 현장에 안착할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com