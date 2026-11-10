오경석 두나무 대표 "AI발 보안 위협은 새로운 도전…시장 신뢰 지킬 것"

AI 핵심 요약beta
- 오경석 두나무 대표가 10일 AI 보안 위협에도 보안 강화를 이어가겠다고 말했다
- 오 대표는 디지털자산 산업이 도전과 혁신으로 가치를 입증해 왔다고 강조했다
- 디콘 2026에서는 금융 융합과 블록체인 활용, 디지털자산법 제정 등을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 오경석 두나무 대표가 10일 "AI발 보안 위협이라는 새로운 도전 앞에서도, 보안 체계를 한층 더 강화하며 시장의 신뢰를 지키기 위한 도전을 이어가겠다" 고 말했다.
오 대표는 이날 오후 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 서울에서 개최한 디지털자산 정책 컨퍼런스 '디콘(D-CON) 2026'에서 "어두운 시기의 노력(BUIDL)이 다음 성장의 밑거름이 된다는 사실을 디지털자산 산업은 계속 증명해 왔고, 계속 증명해 나갈 것"이라며 이같이 말했다.
그는 디지털자산 산업의 성장 과정을 '증명의 역사'로 표현했다. 블록체인이 기술적 증명을 통해 네트워크의 신뢰를 구축하듯 디지털자산 산업 역시 끊임없는 도전과 혁신을 통해 가치를 입증해 왔다는 설명이다.
오 대표는 "스테이블코인이나 레이어2 확장 기술 역시 하루아침에 완성된 것이 아니다"라며 "시장이 외면할 때에도 블록체인의 확장성과 효율성을 높이고 보안과 사용성을 개선하려는 노력 속에서 탄생했다"고 말했다.
또한 오 대표는 "주요 국가들은 디지털자산을 금융 혁신과 국가 경쟁력의 중요한 요소로 바라보기 시작했다"며 "블록체인 기술을 실물경제에 접목하려는 움직임도 활발해지고 있다"고 진단했다.
이어 "이제 우리가 어떤 경쟁력을 갖추고 어떤 미래를 만들어 나갈지 구체적인 답을 찾아야 할 시기"라며 "오늘의 고민과 토론이 새로운 가능성과 해법을 모색하는 '봄을 향한 축적의 시간'이 되기를 바란다"고 강조했다.
올해 4회째를 맞은 디콘 2026에서는 전통 금융과 디지털자산의 융합, 블록체인 기술의 일상 금융 활용, 디지털자산 기본법 제정 등 산업의 주요 현안과 제도화 전략이 논의된다. 특히 더불어민주당 민병덕 의원과 국민의힘 박수민 의원이 특별대담에 참여한다.
romeok@newspim.com