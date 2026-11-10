TBH글로벌, 올 3분기 누적 매출 1375억원...전년비 11%↑

AI 핵심 요약beta
- TBH글로벌은 10일 3분기 누적 매출 1375억원을 기록했다
- 영업이익과 순이익은 각각 24억원과 14억원으로 흑자전환했다
- 온라인 매출 증가와 재고 효율화로 수익성 개선이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
온라인 채널 성과 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = K-패션 전문기업 TBH글로벌이 올해 3분기 누적 매출 1375억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비 11.1% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익과 순이익은 각각 약 24억원과 14억원으로 흑자전환에 성공했다.
회사에 따르면 3분기 실적 호조는 마인드브릿지와 베이직하우스 등 주요 브랜드들의 판매 증가와 온라인 채널 성과 확대에 따른 유통 효율화 효과가 맞물린 결과다. 3분기 말 기준 재고자산은 전년 동기 대비 10.3% 감소했으며, AI 도입 등을 통한 재고 관리 효율화도 지속되고 있다.
전체 브랜드 매출 성장률은 약 10%에 달했다. 대표 브랜드 마인드브릿지는 여성복 라인의 판매 확대가 성장을 견인하며 전년 동기 대비 11.5%의 매출 증가율을 기록했다. 채널별로는 온라인 부문의 성장세가 가장 가팔랐다. 3분기 누적 온라인 매출은 전년 동기 대비 27.1% 증가했으며, 온라인 판매 비중 확대에 따라 유통 비용 부담이 줄면서 수익성 개선에도 속도가 붙었다.
회사는 본격적인 패션업계 최대 성수기인 가을·겨울 시즌에 진입한 만큼 연말까지 실적 성장세가 이어질 것으로 보고 있다. 11월 말부터는 코트와 경량패딩 등 겨울철 고단가 상품 판매가 본격적으로 확대될 예정이며, 객단가와 수익성이 높은 겨울 상품 판매 비중이 높아질수록 전체 이익률 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
신규 브랜드를 통한 글로벌 진출도 가속화되고 있다. K-크로스보더 라이선스 브랜드 '타임아웃(Time Out)'은 이달 파일럿 론칭을 통해 시장에 첫선을 보인다.
한국·일본·영국·중국 등 4개국에서 온라인을 기반으로 진행될 예정이다. 중국 시장에서는 현지 파트너사 둬이(朵以·Duoyi)와 손잡고 컨템포러리 캐주얼 브랜드 '마크브릭(MARCBRICK)'을 론칭한다. 오는 12월 현지 팝업스토어 개최를 목표로 하고 있으며, 내년 상반기부터는 정식 매장을 열 계획이다.
베트남 생산시설과의 시너지 효과도 기대되고 있다. TBH글로벌은 최근 창사 이래 처음으로 자체 생산시설을 확보하고 적시생산(JIT) 체계 강화를 추진하고 있다. 판매 흐름에 맞춰 생산량을 유연하게 조절하고 인기 제품의 추가 생산 리드타임을 줄여 재고 효율성과 수요 대응력을 동시에 높인다는 방침이다.
베트남 생산시설은 자체 브랜드 제품뿐 아니라 타사 브랜드 제품을 생산하는 OEM 사업도 병행하고 있어, 이르면 4분기부터 연결 실적 성장에 일부 반영될 예정이다.
TBH글로벌 관계자는 "전반적으로 주요 브랜드들의 판매 호조가 지속된 가운데 마인드브릿지가 여성복 라인 성과 확대 등에 힘입어 높은 성장세를 이어가고 있다"며 "현재와 같은 성장 추세에 겨울 상품 판매 성과까지 더해지면, 마인드브릿지의 경우 목표하고 있는 단일 브랜드 연매출 1500억원 달성 시점도 예상보다 앞당겨질 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
그는 이어 "뿐만 아니라 이달부터 본격적으로 선보이는 타임아웃을 성공적으로 시장에 안착시켜 또 하나의 대형 브랜드로 육성해 나갈 계획"이라며 "베트남 생산시설을 기반으로 생산 효율과 수요 대응력을 높여 외형 성장뿐 아니라 수익성 개선도 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com