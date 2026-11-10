코스피 '-30%' 급락장서 상승 헬스케어주…경기 방어 성격에 견조한 실적 더해

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헬스케어 한 달 수익률 코스피 34%p 웃돌아

삼바·셀트리온·SK바이오팜 15%대 동반 상승

"업종 전반보다 실적과 성장 중심 종목 눈여겨 봐야"

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 최근 한 달간 코스피가 30% 가까이 급락한 가운데 헬스케어주는 오히려 상승하며 시장 수익률을 크게 웃돌았다.

특히 삼성바이오로직스와 셀트리온, SK바이오팜 등 대형 바이오주가 일제히 15% 넘게 상승한 것으로 나타났다.

◆ SK바이오팜·삼성바이오로직스 15%↑…대형 바이오 '질주'

10일 한국거래소에 따르면, 지난 달 6일 7003.74였던 코스피는 이달 6일 5059.69로 내려앉았다. 한 달간 하락률은 27.76%에 달한다.

반면 같은 기간 코스피200 헬스케어 지수는 1952.25에서 2081.25로 6.61% 상승했다. 코스피와의 수익률 격차는 34.37%포인트다. 코스피가 한 달 새 2000포인트 가까이 밀리는 급락장에서도 헬스케어주는 플러스 수익률을 기록한 셈이다.

주요 업종과 비교하면 헬스케어주의 상대 강세는 더욱 두드러진다. 같은 기간 코스피200 산업재 지수는 26.90% 하락했고 코스피200 에너지·화학 지수도 26.30% 떨어졌다. 코스피200 TOP10 지수 역시 25.36% 내렸다.

헬스케어주의 상대 강세를 주도한 것은 삼성바이오로직스와 셀트리온, SK바이오팜 등 대형 바이오주다.

지난 10월 6일과 이달 6일 종가를 비교하면 SK바이오팜은 7만6600원에서 8만8800원으로 15.93% 상승했다. 같은 기간 코스피 수익률을 43.69%포인트 웃돌았다.

삼성바이오로직스는 131만원에서 151만6000원으로 15.73% 올랐다. 코스피 대비 초과 수익률은 43.49%포인트다. 셀트리온도 18만2400원에서 21만1000원으로 15.68% 상승해 코스피보다 43.44%포인트 높은 수익률을 기록했다.

코스피가 30% 가까이 빠지는 동안 헬스케어 대표 종목들은 정반대 방향으로 움직인 셈이다.

다른 헬스케어 종목도 시장을 웃돌았다. 녹십자는 12만7500원에서 14만100원으로 9.88% 상승했다. 유한양행은 5.37%, 대웅은 4.75%, SK바이오사이언스는 3.09% 각각 올랐다.

김승민 미래에셋증권 연구원은 "셀트리온은 사상 처음으로 분기 영업이익 5000억원을 돌파하고, 삼성바이오로직스 역시 연간 매출 성장률 20% 달성을 자신했다"며 "10월 극심한 변동성 속에서 헬스케어 특유의 경기 방어적 성격에 견조한 실적이 더해지며 방어력이 돋보였다"고 평가했다.

◆ 같은 바이오도 갈렸다…한올바이오파마 25%↓

다만 헬스케어 업종 전체가 일제히 상승한 것은 아니다. 지수 상승을 대형 바이오주가 주도한 가운데 일부 종목은 두 자릿수 하락률을 기록하면서 업종 내 주가 차별화도 뚜렷하게 나타났다.

한올바이오파마는 지난 10월 6일 4만7800원에서 이달 6일 3만5700원으로 25.31% 하락했다. 다만 같은 기간 코스피 하락률과 비교하면 2.45%포인트 높은 수익률을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 10일 코스피가 전장 종가보다 228.37포인트(4.55%) 오른 5247.22로, 코스닥은 전장 종가보다 22.76포인트(3.56%) 오른 661.73으로 거래가 시작됐다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1344.0원에 주간거래를 기록 중인 가운데, 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.11.10 starbean@newspim.com

한미약품은 52만3000원에서 46만7000원으로 10.71% 떨어졌다. 삼성에피스홀딩스는 5.92%, 한미사이언스는 5.73% 하락했다. 대웅제약과 종근당도 각각 5.58%, 4.11% 내렸다.

주가가 하락한 이들 종목 역시 한올바이오파마를 포함해 모두 같은 기간 코스피보다 낙폭이 작았다. 헬스케어 지수의 플러스 수익률을 대형 바이오주가 이끌었지만 업종 전반의 시장 대비 상대 수익률도 높았던 것으로 나타났다.

증권가에서는 최근 제약·바이오주의 상대적 강세가 실적 가시성이 높은 종목을 중심으로 이어질 가능성에 주목하고 있다.

다른 주요 업종이 금리와 환율, 유가 등의 영향을 받는 가운데 올해 밸류에이션 조정을 거친 제약·바이오주가 상대적으로 부각되고 있지만 업종 전반보다는 실적과 성장 전망에 따른 종목별 차별화가 이어질 것이란 분석이다.

김선아 하나증권 연구원은 "실적 중심으로 제약사에 대한 관심이 돌아오는 것이 체감되고 있다. 결국 이 분위기는 임상 이벤트와 바이오텍으로도 옮겨갈 것"이라고 전망했다.

이어 "올해 4분기에 변동성을 기대할 만한 이벤트가 있거나 늦어도 내년 상반기에는 이벤트를 기대할 수 있는 종목을 중심으로 선별하고 수익 시점도 내년 상반기로 두고 느긋하게 보는 것이 좋을 것 같다"고 조언했다.

plum@newspim.com