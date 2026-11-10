주크(ZOOC), 런칭 30주년 기념 'ZOOC: 30's Layer' 팝업스토어 운영

AI 핵심 요약beta
- 주크는 10일 런칭 30주년 기념 서촌 팝업을 마쳤다고 밝혔다.
- 팝업에는 브랜드 디자인 변천사와 아카이브 전시가 마련됐다.
- 레드라벨 컬렉션 소개와 한정판 증정 등 참여 행사도 진행됐다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 여성 컨템포러리 패션 브랜드 주크(ZOOC)가 런칭 30주년을 기념해 개최한 서촌 팝업스토어 'ZOOC: 30's Layer' 행사를 마쳤다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 11월 5일부터 8일까지 서촌 복합문화공간 '유스퀘이크' A동에서 진행됐다. 기존 고객층과 2030 소비자, 패션 유통 관계자 등이 방문했다.
전시장은 1996년 론칭 이후 2026년 현재까지 이어진 디자인 변천사와 브랜드 아카이브를 시대순으로 구성했다.
30주년 한정판으로 선보인 '레드라벨 컬렉션'의 히스토리와 제작 과정을 담은 '아뜰리에존'에는 주크만의 테일러링과 디테일을 확인하려는 방문객이 찾았다.
현장 참여 행사도 진행됐다. '30주년 한정 헤어 집게핀' 증정 행사와 '럭키드로우' 추첨을 운영했다.
주크 관계자는 "지난 30년 동안 축적해 온 고유의 실루엣과 정밀한 봉제 완성도를 오프라인 공간에서 입증했다"라며 "독자적인 디자인 경쟁력을 바탕으로 국내 여성 컨템포러리 의류 시장에서의 입지를 지속해서 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com