제네시스, 초대형 전기 SUV 'GV90·네오룬' 출시…최고 2억3950만원

AI 핵심 요약beta
- 제네시스는 10일 초대형 전기 SUV GV90과 네오룬의 국내 계약을 시작했다
- GV90은 123.5kWh 배터리와 490kW 출력으로 최대 500km를 주행한다
- 네오룬은 히든 B필러 코치 도어와 스위블링 시트로 차별화했다
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네오룬에 세계 최초 히든 B필러 코치 도어 적용…4인승 최고급 모델 운영
350kW 급속충전 시 22분 만에 80% 충전…전용 금융·멤버십 프로그램 제공
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 네시스가 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 'GV90'와 'GV90 네오룬'을 출시하고 국내 시장 공략에 나선다. 현대자동차그룹 전기차 가운데 가장 큰 배터리와 강력한 모터 성능을 갖춘 동시에 최고급 모델에는 세계 최초의 독립 개폐형 히든 B필러 코치 도어를 적용해 차별화를 꾀했다.
제네시스는 10일 GV90와 GV90 네오룬의 국내 계약을 시작한다고 밝혔다. 두 모델은 각각 일반적인 스윙 도어와 서로 마주 보며 열리는 코치 도어를 적용한 것이 특징이다.
판매 가격은 GV90 스탠다드 7인승 1억3950만원, GV90 인디비주얼 라운지 시트 6인승 1억4550만원이다. GV90 네오룬은 스탠다드 6인승 1억8990만원, 이그제큐티브 스위트 4인승 2억3950만원으로 책정됐다.
GV90는 제네시스의 플래그십 전용 플랫폼인 eMP(Electric Mobility Prime)를 기반으로 개발됐다. 전장 5285mm, 전폭 2030mm, 축거 3245mm에 달하는 대형 차체를 바탕으로 넓은 실내 공간을 확보했다.
배터리 용량은 123.5kWh로 현대차그룹 전기차 중 최대 규모다. 1회 충전 주행거리는 GV90 22인치 휠 기준 500km, GV90 네오룬 24인치 휠·6인승 기준 460km다. 네오룬 4인승 모델은 432km를 주행할 수 있다.
350kW급 급속충전기를 이용하면 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다. 배터리 셀 간 열 확산을 억제하는 열전이 안전 기술(TRP)도 적용했다.
현대차그룹 최초로 적용된 플러그 앤 차지(PnC) 2.0은 충전 커넥터 연결만으로 인증부터 충전, 결제까지 자동으로 진행하는 기능이다. 충전기와 차량 간 통신 절차를 최적화해 충전 시작에 필요한 시간도 단축했다.
주행 성능 역시 강화했다. 전륜과 후륜에 각각 240kW, 250kW 출력의 모터를 탑재해 합산 최고 출력 490kW, 최대 토크 800Nm의 성능을 발휘한다. 이는 현대차그룹 전기차 가운데 가장 높은 출력이다.
여기에 듀얼 전자식 차동 제한 장치(e-LSD), 멀티 챔버 에어 서스펜션, 전자제어 쇽업소버, 능동형 후륜 조향 시스템 등을 적용해 대형 차체의 주행 안정성과 승차감을 높였다.
실내 정숙성을 높이기 위해 차량 전체 유리에 두께 5mm 이상의 차음 유리를 적용했다. 차체 내부에는 방음 충진재와 흡차음재를 보강하고 후드와 테일게이트의 실링 구조도 개선했다.
안전 사양으로는 세계 최초로 개발한 루프 에어백이 눈에 띈다. 차량 전복 사고가 발생하면 루프 글라스 전체를 덮도록 전개돼 탑승객의 이탈과 상해를 줄이도록 설계됐다. 루프 에어백을 포함해 총 12개의 에어백이 탑재되며, 루프 에어백은 비전 루프 적용 시 함께 제공된다.
실내에는 현대차그룹 최초의 버튼리스 전원 체계가 적용됐다. 별도의 시동 버튼을 누르지 않아도 차량에 탑승한 뒤 브레이크 페달을 밟고 기어를 변속하면 주행할 수 있다.
팝업형 센터 OLED 시네마틱 디스플레이도 탑재됐다. 주행 중에는 23.6인치 화면으로 주행 정보와 내비게이션 등을 제공하며, 정차 시에는 화면이 확장돼 24.6인치 디스플레이로 영상 콘텐츠 등을 감상할 수 있다.
이 밖에 25인치 헤드업 디스플레이, 플레오스 커넥트, 글레오 AI, 원격 스마트 주차 보조 3, 기억 후진 보조, 고속도로 주행 보조 2 등이 적용됐다. 25개 스피커로 구성된 뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템과 마사지 시트 등도 마련됐다.
상위 모델인 GV90 네오룬은 기존 SUV와 차별화된 승하차 구조를 갖췄다. 세계 최초로 적용된 '네오룬 아치 게이트'는 차체 중앙의 고정식 B필러 없이 앞뒤 도어가 서로 반대 방향으로 열리는 방식이다.
제네시스는 B필러를 없애면서 발생할 수 있는 차체 강성 저하를 방지하기 위해 도어 내부에 초고강도 듀얼 스틸 빔을 적용했다. 차체 골격을 보강하고 초고강도 스틸 튜브와 구조용 폼 등을 활용한 히든 롤케이지 구조로 충돌 안전성을 확보했다는 설명이다.
네오룬에는 현대차그룹 최초로 앞좌석 전동식 스위블링 시트도 적용됐다. 정차 상태에서 앞좌석을 180도 회전시켜 앞뒤 탑승객이 서로 마주 볼 수 있도록 했다.
최상위 트림인 네오룬 이그제큐티브 스위트는 4인승으로 운영된다. 한국 전통 온돌에서 착안한 복사열 난방 시스템이 적용된 우드 플로어를 비롯해 뒷좌석과 트렁크를 분리하는 컴포트 파티션, 스마트 비전 루프, 뒷좌석 냉장고와 테이블 등을 갖췄다.
차량 디자인에는 한국 전통 달항아리의 곡선을 반영했다. 전면부는 윙 페이스 MLA 헤드램프와 두 겹의 지-매트릭스 패턴을 적용한 크롬 그릴로 구성했다. 외장 색상은 유광 13종과 무광 3종 등 총 16종으로 운영된다.
실내에는 천연 우드와 리얼 스톤, 울 캐시미어 등 다양한 소재를 활용해 고급감을 높였다. GV90와 GV90 네오룬은 각각 5종의 내장 색상을 제공한다.
제네시스는 차량 출시와 함께 플래그십 전용 금융 상품 '더 나인티(The 90)'도 선보인다. GV90를 렌트하거나 리스로 이용하는 고객을 대상으로 차량 이용과 교체 과정에서 다양한 혜택을 제공하는 프로그램이다. 구매 고객에게는 전용 멤버십을 통해 고객 관리 서비스와 라이프스타일 프로그램 등을 지원한다.
제네시스 관계자는 "글로벌 최초 공개 이후 GV90에 대한 관심과 성원에 힘입어 국내에서 가장 먼저 본격적인 판매를 시작하게 됐다"며 "최고의 상품성과 전용 금융 상품, 멤버십 프로그램 등을 통해 새로운 럭셔리의 기준을 제시할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com