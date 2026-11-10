BOJ "다음 금리인상, 가능한 시점에"...10월 회의서 속도론 부상

AI 핵심 요약beta
- 일본은행은 10일 경제 여건이 갖춰지면 기준금리 인상을 단행해야 한다는 의견을 공개했다.
- 일부 위원들은 기준금리를 중립금리 수준에 조기에 근접시켜야 한다고 주장했다.
- 물가와 임금 흐름을 확인하며 점진적으로 인상해야 한다는 신중론도 제기됐다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본은행(BOJ) 내부에서 다음 기준금리 인상을 경제 여건이 갖춰지는 대로 단행해야 한다는 의견이 나왔다. 경기가 과열되지도 위축되지도 않는 중립금리 수준에 기준금리를 조기에 근접시켜야 한다는 주장도 제기됐다.
다만 물가와 임금의 흐름을 확인하면서 점진적으로 금리를 올려야 한다는 신중론도 함께 나왔다.
BOJ가 10일 공개한 지난 10월 금융정책결정회의 '주요 의견'에 따르면 한 정책위원은 다음 금리 인상과 관련해 "지나치게 신중해지지 말고 가능한 시점에 실시하는 편이 좋다"고 밝혔다.
다른 위원은 금리 인상 때마다 수개월 정도 금융환경을 점검하면서 완화 정도를 조정해야 한다고 제언했다. 금리 인상을 서두르기보다는 경제 상황을 살피되, 필요한 조정은 적절한 시기에 해나가야 한다는 취지다.
중립금리 수준에 기준금리를 조기에 도달시켜야 한다는 의견도 나왔다. 한 위원은 "현재는 중립금리 도달 속도를 높여야 하는 새로운 국면"이라고 평가했다. 또 다른 위원도 기준금리를 이른 시기에 중립금리 수준으로 유도하는 정책 체제 전환이 필요하다고 주장했다.
BOJ는 6월과 9월 기준금리를 인상했지만 10월 회의에서는 1.25%로 동결했다. 한편 추가 인상을 전제로 하면서도 서둘러 중립금리까지 올릴 필요는 없다는 의견도 있었다. 기조적인 물가 상승률이 앞으로도 대체로 2% 수준에 정착할 것으로 예상되는 만큼 급격한 금리 조정은 불필요하다는 판단이다.
향후 금리 결정의 주요 변수로는 임금 상승세가 꼽혔다. BOJ는 10월 회의에서 기조적인 물가 상승률이 물가안정 목표인 2%와 대체로 부합하는 수준에 있다고 평가했다.
한 정책위원은 내년 봄 춘투(노사 임금협상)를 당면한 주요 관찰 대상으로 지목했다. 내년에도 올해와 비슷한 수준의 임금 인상을 계획하는 기업들이 있다며 2% 물가 목표와 부합하는 임금 상승이 이어질 가능성이 충분하다는 의견도 나왔다. 반면 정책적 요인으로 낮아지는 소비자물가가 향후 임금협상에 미칠 영향을 확인해야 한다는 지적도 있었다.
goldendog@newspim.com