BMW그룹, 삼성SDI·LG엔솔과 공급 계약…전기차 공급망 다변화 추진

AI 핵심 요약beta
- BMW그룹은 10일 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 배터리 공급사로 추가 선정했다
- 삼성SDI는 유럽, LG에너지솔루션은 미국에서 2020년대 후반부터 공급할 예정이다
- BMW그룹은 현지 생산·공급 전략으로 배터리 공급망 안정화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW그룹이 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 전기차 배터리 공급사로 추가 선정했다. 유럽과 미국에서 한국 배터리 기업들의 현지 생산시설을 활용해 공급망을 확대한다는 계획이다.
BMW그룹은 삼성SDI 및 LG에너지솔루션과 고전압 배터리 셀 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 계약에 따라 삼성SDI는 유럽, LG에너지솔루션은 미국 현지 공장에서 2020년대 후반부터 BMW그룹에 배터리 셀을 공급할 예정이다. 구체적인 계약 규모와 공급 물량은 공개되지 않았다.
BMW그룹은 차량 생산 거점과 가까운 지역에서 부품을 조달하는 '현지 생산·현지 공급(Local for Local)' 전략을 추진하고 있다. 운송 거리를 줄이고 지역별 공급망을 다변화해 안정적인 배터리 공급 체계를 확보한다는 구상이다.
이를 위해 독일과 헝가리, 중국, 미국, 멕시코 등 5개 지역에 고전압 배터리 조립 공장을 구축했다. 배터리 셀 공급업체와 조립시설, 완성차 생산공장을 연계해 물류 효율을 높일 계획이다.
BMW그룹은 배터리 공급망 확대와 함께 자체 기술 개발도 강화하고 있다. 독일 뮌헨과 파스도르프, 잘힝에 각각 배터리 셀 개발과 제조, 재활용을 담당하는 전문 시설을 운영하고 있다.
니콜라이 마틴 BMW그룹 구매 및 공급망 총괄은 "조달처 다변화는 BMW그룹 구매 전략의 핵심"이라며 "글로벌 조달 시장의 잠재력을 활용해 제품 경쟁력을 높이고 가치사슬 전반의 현지화를 추진하고 있다"고 말했다.
chanw@newspim.com