병원 물품 구매 미끼로 4.5억 사기…대전경찰, 20명 검거

AI 핵심 요약beta
- 대전경찰청은 10일 피싱 조직원 등 20명을 검거하고 15명을 구속했다
- 이들은 2024년 10월부터 대학병원 등을 사칭해 4억5000여만원을 가로챘다
- 경찰은 마약 투약 혐의와 해외 체류 조직원 12명도 추가로 추적하고 있다
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국내서 마약류 매수·투약도…해외 체류 조직원 추적 확대
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 동남아시아에 거점을 두고 국내 대학병원 등을 사칭해 물품 대리구매를 유도하는 수법으로 4억5000여만 원을 가로챈 피싱 범죄조직이 경찰에 적발됐다. 일부 조직원은 국내에서 마약류를 매수·투약한 혐의도 받고 있다.
대전경찰청 광역범죄수사대 국제범죄수사팀은 사기 범행에 가담한 범죄단체 관리자 등 조직원 14명과 마약류 투약자 등 모두 20명을 검거하고 이 가운데 15명을 구속했다고 10일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 2024년 10월부터 지난달까지 베트남 등 동남아시아를 거점으로 활동하며 대학병원 관계자 등을 사칭해 물품 대리구매를 요청하는 이른바 '노쇼 사기'를 벌인 혐의를 받는다.
20대 A씨 등은 베트남과 필리핀, 캄보디아 등을 오가며 범행을 이어갔으며 국내 체류 중에는 대전과 충남 일대에서 케타민과 엑스터시 등 마약류를 매수하거나 투약한 것으로 조사됐다.
해당 조직은 해외에 사무실을 마련하고 조직원 관리와 모집, 상담 등 역할을 분담해 범행한 것으로 파악됐다. 경찰이 현재까지 확인한 피해자는 15명으로 피해액은 4억5000여만 원에 달한다.
수사는 지난해 11월 마약류 투약 사건을 추적하는 과정에서 시작됐다. 경찰은 약 1년간 수사를 벌여 피싱 조직의 실체를 확인하고 범행에 가담한 조직원들을 검거했다.
경찰은 범죄수익금 약 4790만 원에 대해 기소 전 추징보전을 진행하는 한편 인터폴 국제공조를 통해 해외에 체류 중인 조직원 12명을 추가로 추적하고 있다.
경찰 관계자는 "최근 관공서와 병원, 대학교 등을 사칭한 대리구매 사기가 늘고 있다"며 "출처가 불분명한 구매 요청이나 금전 요구를 받으면 반드시 사실관계를 확인해야 한다"고 당부했다.
nn0416@newspim.com