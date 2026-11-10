HD건설기계, 북미서 발전용 엔진 1600억원 수주…한 달 새 5500억원

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계는 10일 PSI와 1600억원 규모 공급 계약을 체결했다
- HD건설기계는 2027년부터 2년간 가스 엔진 롱블록을 공급한다
- HD건설기계는 최근 한 달간 북미에서 5500억원을 수주했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD건설기계가 북미 발전용 엔진 시장에서 한 달 만에 5500억원 규모의 공급 계약을 확보했다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가를 겨냥해 발전용 엔진 사업을 확대하고 있다.
HD건설기계는 북미 발전·엔진 솔루션 기업 파워솔루션인터내셔널(PSI)과 약 1600억원 규모의 가스 발전용 엔진 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 계약에 따라 HD건설기계는 2027년부터 2년간 PSI에 22리터급 가스 발전용 엔진 롱블록을 공급한다. PSI는 이를 데이터센터 등 산업 인프라에 필요한 전력 생산 시스템에 활용할 예정이다.
HD건설기계는 지난 10월에도 3900억원 규모의 가스 발전용 엔진 공급 계약을 체결했다. 이번 계약을 포함하면 최근 한 달간 북미에서 확보한 수주 규모는 총 5500억원이다.
북미 발전기 시장은 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가로 성장세가 예상된다. 시장조사기관 마켓데이터포캐스트는 북미 발전기 시장이 올해 약 12조7000억원에서 2034년 약 17조5000억원 규모로 성장할 것으로 전망했다.
HD건설기계는 짧은 납기와 신속한 설치, 전력 수요에 따른 유연한 운용이 가능한 발전용 엔진을 앞세워 북미 시장 공략을 강화할 계획이다.
HD건설기계 관계자는 "연이은 대규모 공급 계약을 통해 엔진의 기술력과 신뢰성을 입증했다"며 "발전 인프라 시장을 적극 공략해 사업을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com