삼성디스플레이, 차량용 OLED 사이버보안 국제인증 2종 획득

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 10일 자동차 사이버보안 국제표준 2종을 동시에 획득했다.
- 디스플레이 업계 최초로 ISO/SAE 21434와 ENX VCS 인증을 통과했다.
- 차량용 OLED 보안 인력과 위험 분석·모니터링 체계를 구축했다.
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차량용 제품 사이버 보안 관리 체계 구축, 전담 인력 운영
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성디스플레이가 자동차 사이버보안 국제표준 2종을 동시에 획득했다.
삼성디스플레이는 10일 용인 사옥에서 'ISO/SAE 21434'와 'ENX Vehicle Cyber Security Audit(ENX VCS)' 인증 수여식을 개최했다고 이날 밝혔다. 디스플레이 업계 최초로 두 인증을 동시에 통과했다.
이날 행사에는 유경진 중소형 제품개발팀장 부사장을 비롯해 이번 평가를 진행한 글로벌 인증 기관 DQS의 잉고 M. 뤼베나흐 최고경영자(CEO)가 직접 참석했다.
ISO/SAE 21434는 자동차의 설계·개발부터 폐기까지 전 생애 주기에 걸쳐 사이버보안 위험을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준이다. 최근 유럽을 중심으로 자동차 및 디지털 제품에 대한 사이버보안 규제가 의무화되면서 필요성이 높아지고 있다.
ENX VCS는 유럽 자동차 제조·공급협회가 ISO/SAE 21434를 기반으로 자동차 기업과 공급업체의 사이버보안 관리체계 구축·운영 수준을 독립적으로 심사하는 제도다.
삼성디스플레이는 차량용 OLED 사업 확대에 따라 사이버보안 전담 인력을 확보하고 잠재적 위험을 분석·해결하는 모니터링 프로세스를 수립했다. 차량용 OLED 모듈의 물리적 분해 점검을 통해 해킹 취약점을 분석하고 보안 설계를 적용해 제품 보안성을 강화했다.
뤼베나흐 DQS CEO는 "삼성디스플레이가 체계적인 사이버 보안 관리 역량을 입증했다는 점에서 의미가 크다"며 "차세대 모빌리티 분야에서 삼성디스플레이의 기술 경쟁력과 사이버 보안 신뢰성이 결합해 글로벌 완성차 업체의 요구에 부응하고 시장 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
유경진 부사장은 "소프트웨어 중심으로 전환되고 있는 SDV 시대에 사이버보안은 제품 경쟁력을 뒷받침하는 중요한 요소"라며 "완성차 업체와 소비자가 요구하는 보안 기준을 충족하는 OLED 제품으로 모빌리티 시장 내 디스플레이 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com