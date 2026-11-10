HBM부터 기판·로봇까지…'젠슨 황 리스크'에 삼성·SK·LG 협력 촉각

사생활 논란·스파이 의혹에 엔비디아 이사회 독립조사 착수

HBM 당장 영향 제한적…기판·로봇까지 얽힌 협력에 촉각

GPU 26만장 질문엔 '묵묵부답', 17일 실적·18일 의회 브리핑 분수령

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활 논란이 중국 정보기관 연계 의혹으로 번지면서 엔비디아와 협력을 넓혀온 국내 기업들에 영향을 미칠지 관심이 커지고 있다. 국내 기업과 엔비디아의 협력은 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 반도체 기판, 로봇, 데이터센터로 넓어진 가운데 상당 부분이 황 CEO와 그룹 총수들의 회동에서 논의됐다는 점에서 그의 거취는 국내 기업에도 변수가 될 전망이다.

10일 반도체 업계에 따르면 엔비디아 이사회는 8일(현지시간) 황 CEO가 중국 정보기관 연계 의혹을 받는 여성 기업인과의 관계를 시인하자 독립 조사에 착수했다. 조사는 외부 법률 자문을 받는 독립이사 위원회가 감독한다. 엔비디아는 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 근거는 없다는 입장이지만, 시장에서는 하루 만에 시가총액 약 1900억달러가 빠질 만큼 파장이 컸다.

국내 기업들도 긴장하고 있다. 엔비디아와 국내 기업들간 협력이 메모리 납품에 그치지 않고 사업 구조 깊숙이 들어와 있다. SK하이닉스와 삼성전자에 엔비디아는 고대역폭메모리(HBM) 최대 고객이다. 삼성전기는 엔비디아와 공동 투자로 기판 전용 라인을 짓고 있고, LG전자·LG이노텍은 엔비디아 플랫폼을 기반으로 로봇 사업을 키우고 있다. 정부와 삼성·SK·현대차·네이버가 들여오기로 한 그래픽처리장치(GPU) 26만장도 엔비디아와 협력의 일환이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 2026.06.09 khwphoto@newspim.com

◆ "황 CEO 제재까진 어려워"…후계자 부재·우호적 이사회

재계에서는 엔비디아의 경영 공백으로까지 번질 가능성은 낮다는 관측이 우세하다. 뉴욕타임스(NYT)는 9일(현지시간) 황 CEO가 회사 전반에 행사해 온 강한 통제력이 오히려 그를 조사해야 하는 이사회에 부담이 되고 있다고 보도했다. 황 CEO를 대신할 뚜렷한 이인자나 후계자가 없고, 이사 10명 중 4명은 엔비디아 초기 투자사 관계자이거나 1990년대 협력사 임원 출신이다.

이사회도 조사 착수를 발표하면서 황 CEO와 경영진에 대한 신뢰를 함께 밝혔다. 국내 업계로서는 협력 창구가 갑자기 사라질 가능성이 크지 않다는 점에서 불확실성은 덜하다. 다만 조사의 공정성을 문제 삼는 목소리가 나오고 있어 논란이 쉽게 가라앉지 않을 수 있다는 점은 부담이다.

◆ 삼성·SK, HBM 당장은 괜찮지만…차세대 협력·수출통제 변수

반도체 업계에는 단기 영향이 크지 않다는 분석이 나온다. 엔비디아의 GPU 생산과 HBM 발주는 중장기 개발·생산 계획에 맞춰 진행돼 의혹만으로 주문이 바뀔 이유는 없다는 것이다. 실제 주문 축소나 공급계약 변경이 확인된 사례도 없다.

다만 차세대 협력은 지켜봐야 한다. 삼성전자는 HBM4E·HBM5와 서버용 메모리 모듈 소캠(SOCAMM), 파운드리로 엔비디아와 협력을 넓히고 있다. 엔비디아의 최대 HBM 공급사인 SK하이닉스는 차세대 메모리 공동개발과 AI 데이터센터 협력을 추진 중이다. 모두 황 CEO가 직접 챙겨온 사안이어서 조사 대응에 발이 묶이면 일정 결정이 늦어질 수 있다.

미국 정치권의 대응도 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 황 CEO가 외도를 인정한 뒤에도 그를 두둔했지만, 미 하원 공화당 상임위원장들은 엔비디아 실적 발표 다음 날인 18일 황 CEO에게 비공개 브리핑을 요청했다. 이번 사태가 엔비디아의 대중 칩 판매 규제 논의로 번지면 엔비디아의 사업 계획이 흔들리고, 핵심 공급사인 국내 메모리 업체들도 영향을 받을 수 있다.

9일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 기판·로봇·데이터센터도 촉각…GPU 26만장엔 '묵묵부답'

엔비디아 물량을 전제로 설비를 늘리는 부품사도 사태를 지켜보고 있다. 삼성전기는 지난달 엔비디아와 공동 투자로 세종·부산에 AI 반도체 패키지기판 신규 라인을 증설하기로 했다. 2028년에는 엔비디아향 물량이 전체 기판 생산능력의 상당 부분을 차지할 것으로 전망된다. LG이노텍은 엔비디아 기술을 적용한 휴머노이드용 센싱 솔루션을 함께 개발해 내년 CES에서 공개할 계획이다.

LG전자는 9일 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 엔비디아 플랫폼을 활용한 로봇 데이터 수집 목표를 연말까지 10만 시간에서 50만 시간으로 높였다고 밝혔다. LG CNS와 삼성SDS도 엔비디아 인증 파트너로 GPU 클라우드와 AI 데이터센터 사업을 키우고 있다.

그외에도 차세대 협력도 진행 중이다. 엔비디아 AI 데이에서 삼성전자는 엔비디아 플랫폼으로 CPU 기준 18시간 걸리던 반도체 열·응력 시뮬레이션을 41초로 줄인 사례를 공개했다. SK하이닉스는 식각 공정 분석 속도를 수십 배 높인 결과를 소개했다. 현대차그룹은 엔비디아 '옴니버스'로 자동차 공장을 디지털 트윈으로 구축하고 있다.

다만 엔비디아 측은 이날 이번 논란이 한국에 공급하기로 한 GPU 26만장의 도입 일정과 HBM 협력에 영향을 주는지 묻는 질문에 구체적인 답을 내놓지 않았다. 이도규 과학기술정보통신부 정보통신정책실장은 "비즈니스는 비즈니스"라며 협력을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

업계에서는 17일 엔비디아 3분기 실적 발표와 18일 의회 브리핑이 분수령이 될 것으로 보고 있다. 황 CEO의 리더십이 유지되더라도 차세대 GPU 일정과 중국 관련 해명에 따라 국내 기업들의 엔비디아 협력 속도가 달라질 수 있다는 관측이다.

raul1649@newspim.com