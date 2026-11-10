'청해부대 작전구역 확대' 국무회의 의결…국회 동의 절차 남았다

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 10일 청해부대 파견 연장 수정안을 의결했다
- 청해부대 임무 구역을 오만 남쪽 해역까지 확대하기로 했다
- 해상초계기·폭발물처리반·무인 소해장비를 추가 파견하기로 했다
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국방부 "전쟁 절대 불관여·불개입 원칙"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 주재로 10일 열린 국무회의에서 청해부대의 임무 구역 확대와 추가 자산 파견을 핵심으로 하는 '파견 연장 수정 동의안'이 심의·의결됐다.
'국군부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견 연장 수정 동의안'은 이 대통령의 재가를 거쳐 국회에 제출될 예정이다.
동의안에는 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협과 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하는 등의 내용이 담겼다.
구체적으로는 기존 전력인 구축함에 더해 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력을 파견한다. '국제 해상교통로 상 항행의 자유 회복 지원'을 임무에 추가하는 내용도 포함됐다.
국방부는 국무회의 의결 후 "청해부대는 전쟁에 절대 관여·개입하지 않는다는 원칙 아래 독자 지휘 체계를 갖추고 한국 국민과 선박을 보호하는 임무에 만전을 기할 것"이라고 강조했다.
이날 국무회의에서는 아랍에미리트(UAE) 군 교육훈련 지원 임무를 수행 중인 아크부대 파병 연장 동의안도 의결됐다.
pcjay@newspim.com