경북도청 푸르지오 퍼스티온, 11월 1165세대 분양

AI 핵심 요약beta
- 국립경국대 의대 신설 확정 속 대우건설 컨소시엄이 10일 분양을 예고했다
- 경북도청신도시 B-10블록에 전용 84㎡ 1165세대 단지가 들어선다
- 분양가상한제 적용과 실내수영장 등 커뮤니티 시설을 갖출 예정이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경북도청신도시에 국립경국대학교 의과대학 신설이 확정된 가운데 대우건설 컨소시엄이 11월 '경북도청 푸르지오 퍼스티온' 1165세대를 분양할 예정이다.
대우건설 컨소시엄(대우건설·중흥건설·제일건설)은 경상북도 예천군 호명읍 경북도청신도시 2단계 B-10블록에서 '경북도청 푸르지오 퍼스티온'을 분양할 예정이다.
단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 12개 동, 전용면적 84㎡ 단일 타입 총 1165세대 규모다. 분양가상한제가 적용된다. 경북도청신도시 2단계 B-10블록과 A-4블록에는 총 2408세대 규모의 푸르지오 단지가 들어설 예정이며, 이번 공급 물량은 B-10블록 1,165세대다.
단지는 경북도청신도시 중심부에 위치한다. 인근에는 하나로마트와 경북도서관, 중심상업지구 등이 있으며 경상북도청 등 행정기관도 자리하고 있다. 단지 앞에는 초등학교와 고등학교 부지가 계획돼 있으며, 호명중학교는 2027년 3월 개교할 예정이다.
교통시설로는 국도 28·34·85호선과 중앙고속도로 서안동IC 등이 있다. KTX-이음 열차를 이용할 수 있는 안동역도 있다.
주택형은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성된다. 전체 1,165세대 중 936세대에 4Bay 판상형 설계를 적용하며, 일부 타입에는 3면 발코니 구조를 도입한다.
단지 내 커뮤니티 시설로는 실내수영장과 사우나, 키즈카페, 스튜디오 등이 조성될 예정이다. 주차 공간은 세대당 약 1.5대 규모로 계획됐다.
견본주택은 경북 안동시 풍천면 가곡리 일원에 마련될 예정이다.
whitss@newspim.com