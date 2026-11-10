삼성전자, 스타트업 1000개 육성…15개사와 기술 검증 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 10일 C랩을 통해 누적 1000개 기업을 발굴·육성했다
- 올해 육성 스타트업 30곳 중 15곳이 삼성전자와 기술 검증을 진행했다
- 삼성전자는 스타트업 지원과 지역 육성 거점 운영을 이어갔다
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AI 신소재 개발 등 협력…지역 기업 12곳 포함
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 삼성전자가 사내벤처와 외부 스타트업 육성 프로그램인 'C랩(Creative Lab)'을 통해 누적 1000개 기업을 발굴·육성했다. 올해 육성한 스타트업 30개사 가운데 15개사는 삼성전자와 기술 검증을 진행하고 있다.
삼성전자는 10일 서울 서초구 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 '2026 C랩 스타트업 데모데이'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사에는 서울·대구·경북·광주에서 육성한 C랩 아웃사이드 8기 스타트업 30개사가 참여했다. 스타트업 관계자와 벤처 투자자, 삼성전자 임직원 등 400여 명이 참석해 개발 기술과 사업 협력 사례를 공유했다.
행사에서는 스타트업 6개사가 기술 개발 현황과 삼성전자와의 협력 사례를 발표했다. 로봇 인공지능(AI) 학습·배포용 데이터 기술을 개발하는 컨피그인텔리전스, 언어와 영상을 동시에 분석하는 멀티모달 AI 기업 피아스페이스, AI 기반 신소재 설계·합성 자동화 기업 나노포지에이아이 등이 참여했다.
나노포지에이아이는 삼성전자와 진행 중인 신소재 개발 기술 검증(PoC) 사례를 공개했다. AI를 활용해 신소재 설계와 합성 과정을 자동화하는 기술을 실제 산업 현장에 적용할 수 있는지 검토하고 있다.
대구에서 육성된 피아스페이스는 삼성전자 상생협력아카데미를 통해 개발·품질 분야의 자문을 받은 사례를 소개했다. 삼성인력개발원의 창의적 문제 해결 프로그램에도 참여해 사업 전략을 구체화했다.
현재 C랩 아웃사이드 8기 스타트업 30개사 가운데 15개사가 삼성전자와 기술 검증을 진행하고 있다. 전체 참여 기업의 절반에 해당한다.
지역 스타트업 지원도 이어지고 있다. 삼성전자는 2023년부터 대구·경북·광주에 C랩 아웃사이드 육성 거점을 운영하고 있으며, 올해 8기 참여 기업 30개사 가운데 12개사가 지역 육성기업이다.
행사장에는 참여 기업 30개사의 제품과 서비스를 소개하는 전시 공간도 마련됐다. 연속혈당측정기(CGM) 데이터를 AI로 분석하는 스타트업 랜식은 음식 사진을 촬영하면 섭취 이후의 혈당 변화를 예측하는 서비스를 시연했다.
삼성전자는 2012년 사내벤처 육성 프로그램인 'C랩 인사이드'를 도입했으며, 2018년 외부 스타트업을 지원하는 'C랩 아웃사이드'를 신설했다.
C랩 아웃사이드에 선정된 기업에는 지분 취득 없이 최대 1억원의 사업 지원금과 업무 공간을 제공한다. 삼성전자와의 기술 검증 및 사업 협력, 국내외 전시회 참가 등도 지원한다.
박승희 삼성전자 CR담당 사장은 "앞으로도 정부와 국회, 지자체, 지역 혁신기관 등과 손잡고 스타트업의 성장을 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com