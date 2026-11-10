인도, 3자 종전협상 앞두고 러시아·우크라이나와 대화

AI 핵심 요약beta
- 인도 모디 총리가 9일 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화했다.
- 모디 총리는 대화와 외교를 통한 종전 및 흑해 곡물 통로 재개를 강조했다.
- 인도 외무장관도 10일 러시아 외무장관과 국제 현안을 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
印 외무장관은 러 외무장관과 통화
인도, 7월 자국 선원 사망 이후 러·우 분쟁 해결에 목소리 내기 시작해
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국 중재의 종전 협상을 앞두고 인도가 러시아 및 우크라이나와 대화했다.
10일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면, 인도 정부는 나렌드라 모디 총리가 전날 볼리디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화했다고 밝혔다.
인도 총리실은 "(모디) 총리는 (젤렌스키 대통령에게) 인도의 인간 중심적 접근 방식을 재확인하면서 분쟁은 대화와 외교를 통해 해결돼야 한다는 일관된 입장을 재차 강조했다"고 설명했다.
인도 정부는 이어 모디 총리가 분쟁의 평화적 종식을 위해 모든 노력을 할 준비가 돼 있다는 의사를 표명했다고 덧붙였다.
젤렌스키 대통령은 모디 총리와 통화 후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "(모디) 총리가 러시아 지도자(블라디미르 푸틴)에게 직접 말한 내용을 포함해 지금은 전쟁을 계속할 때가 아닌 끝낼 때라고 여러 차례 언급했다"고 전했다.
모디 총리는 또한 젤렌스키 대통령에게 러시아의 공격으로 차단된 흑해의 곡물 수출 통로를 재개설하기 위한 중재에 나설 준비가 돼 있다고도 말한 것으로 알려졌다.
모디 총리가 젤렌스키 대통령과 통화한 날, 수브라마니얌 자이샨카르 인도 외무장관은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 통화했다. 양국 외무장관은 국제 문제 및 양국 현안에 대해 논의했다고 블룸버그는 전했다.
인도가 러시아와 우크라이나 간 분쟁에 본격적으로 외교적 목소리를 내기 시작한 것은 지난 7월 이후다. 인도는 그간 러시아와의 전통적 관계를 고려해 전쟁에 대해 중립적이고 신중한 태도를 취해 왔지만, 7월 우크라이나군의 흑해 선박 공격으로 인도인 선원이 숨지는 사건이 발생한 뒤 우크라이나와 러시아 양측 모두에게 항의했다.
모디 총리는 8월 말 키르기스스탄에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 푸틴 대통령과 만나 전쟁 종식을 촉구했다. 9월에는 인도에서 열린 신흥 경제국 모임인 브릭스(BRICS) 정상회의 개막을 하루 앞두고 푸틴 대통령과 따로 만나 중동 분쟁 및 흑해 지역 분쟁(우크라이나 전쟁) 해결을 위해 인도가 평화 구축 노력과 중재에 적극적으로 협력할 준비가 되어 있다는 입장을 명확히 전했다.
한편, 러시아와 우크라이나는 10일부터 11일까지 이틀 동안 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 미국 중재로 3자 종전 협상을 한다.
유럽 측도 이 종전 협상에 참여하겠다는 의지를 보였으나 러시아는 중재국인 미국을 포함한 3자 협상을 고집하며 유럽의 협상 참여를 거부했다.
이번 회담에서는 안보 보장, 긴장 완화, 인도적 문제, 추가 조치 등이 논의될 것으로 알려졌다.
hongwoori84@newspim.com