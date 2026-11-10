토리에듀핀, 금융 시뮬레이션 게임 '마루랩월드' 글로벌 베타 출시

AI 핵심 요약beta
- 토리에듀핀은 10일 실제 금융데이터 기반 RPG의 글로벌 베타를 시작했다
- 마루랩월드는 투자·저축·대출·신용관리를 체험하는 금융 시뮬레이션 게임이다
- 토리에듀핀은 이용자 의견을 반영해 콘텐츠와 기능을 개선할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = ㈜토리에듀핀은 실제 금융시장 데이터를 게임에 반영한 금융투자 RPG '마루랩월드(maruLab World)'의 글로벌 베타 서비스를 시작했다고 밝혔다.
마루랩월드는 이용자가 게임 내 직업 활동과 미션을 수행하며 모은 자금으로 투자와 자산관리를 경험하는 금융 시뮬레이션 게임이다. 금융시장 가격 변동을 가상 시나리오가 아닌 실제 시장 데이터를 기반으로 반영하는 것이 특징이다.
이용자는 시장 환경 변화에 따라 게임 내 자산을 선택하고 투자 포트폴리오를 관리할 수 있다. 게임에는 주식투자 외에도 저축, 대출, 신용관리 등 금융생활 관련 요소가 적용됐다.
토리에듀핀은 기존 금융교육 플랫폼 '마루랩'을 통해 개발·운영해 온 모의금융 기술을 게임에 적용했다. 미래에셋증권 등 증권업계에서 25년 이상 금융 IT와 투자공학 분야 경력을 쌓은 김도형 대표가 개발에 참여했다.
회사는 이번 베타 서비스를 통해 이용자 의견을 수렴하고 게임 콘텐츠와 기능을 개선할 계획이다.
한편 토리에듀핀은 학교 교육용 학습관리시스템(LMS)인 '마루랩 LMS'도 최근 정식 출시했다. 해당 시스템은 교사가 모의투자대회를 운영하고 학생별 금융활동 과정을 관리할 수 있도록 구성됐다.
토리에듀핀은 국내 교육시장에는 마루랩 LMS를, 글로벌 시장에는 마루랩월드를 중심으로 서비스를 제공할 계획이다.
김도형 대표는 "마루랩월드는 실제 금융시장의 변화를 게임에 반영한 금융 시뮬레이션 서비스"라며 "RPG 요소를 결합해 이용자가 금융을 체험할 수 있도록 개발했다"고 말했다.
whitss@newspim.com