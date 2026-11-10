최훈식 장수군수, 국회 찾아 내년 국가예산 확보 협력 요청

AI 핵심 요약beta
- 최훈식 장수군수는 9일 국회를 찾아 지역 주요사업 국비 지원을 요청했다
- 남원~장수 고속도로와 산림미래인재센터 등 사업 반영을 건의했다
- 하수도 기금 추가와 국도 개선사업 반영에도 협조를 요청했다
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남원~장수 고속도로 등 주요사업 요청…하수도사업 기금 27억원 추가 건의
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 최훈식 장수군수는 지난 9일 국회를 방문해 이광재 국회 예결위원장과 박지원·안호영·박희승 국회의원을 차례로 만나 지역 주요사업의 필요성과 시급성을 설명하고 국비 지원을 요청했다고 10일 밝혔다.
최 군수가 중점적으로 건의한 사업은 남원~장수 고속도로 건설과 국립 산림미래인재센터 조성 등 2개 사업이다. 총사업비는 각각 1조3660억 원과 500억 원 규모다.
특히 신규사업 추진을 위한 기반 마련 차원에서 관련 용역비가 2027년도 국가예산에 반영될 수 있도록 협조를 요청했다. 장수군 하수도사업의 원활한 추진을 위해서는 금강수계관리기금 27억 원의 추가 반영도 건의했다.
이와 함께 장수군 양수발전소 유치를 위한 한국농어촌공사 소관 저수지 활용 협의 지원, 동화댐 주변지역 주민지원사업 확대 등을 요청했다.
제6차 국도·국지도 건설계획에 국도 13·26·19호선 개선사업 3건을 반영해 달라는 건의도 이어졌다. 해당 사업의 총사업비는 1062억 원으로 군은 도로 여건 개선을 통한 지역 발전과 주민 생활환경 향상을 기대하고 있다.
장수군은 앞으로 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의 일정에 맞춰 사업별 대응을 강화하고 국가예산이 최종 확정될 때까지 지역 정치권 및 전북특별자치도와 협력할 계획이다.
장수군은 올해 국도비 예산 2144억 원을 확보하며 군 사상 첫 본예산 5000억 원 시대를 열었다. 이는 전년도 대비 443억 원(9.52%) 증가한 역대 최대규모다.
최훈식 군수는 "국회 예산심사 마지막까지 지역 국회의원 및 전북특별자치도와 긴밀히 협력해 장수군의 핵심사업들이 하나도 빠짐없이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com