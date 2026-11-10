수원시, 소설가 김애란 작가 초청 '수원새빛포럼' 연다

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 17일 김애란 작가를 초청해 수원새빛포럼을 연다
- 김애란 작가는 ‘소설의 음계, 삶의 사계’를 주제로 강연한다
- 시민들은 문학의 위로와 삶의 통찰을 현장에서 접할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
포럼 참여 희망 시민 사전 신청 없이 당일 현장 방문
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 한국 현대문학을 대표하는 김애란 소설가가 수원시청을 찾아 시민들에게 문학이 주는 위로와 삶의 통찰을 전한다.
수원특례시는 오는 17일 수원시청 별관 대강당에서 김애란 작가를 초청해 제185회 '새로운 시선, 빛나는 시간-수원새빛포럼'을 연다고 10일 밝혔다.
이번 포럼에서 김애란 작가는 '소설의 음계, 삶의 사계'를 주제로 강연에 나선다. 김 작가는 소설에 담긴 계절과 음악에 대해 이야기를 나누며 우리 삶에서 노래와 이야기가 지니는 역할과 문학의 구실을 전달할 예정이다.
2002년 단편소설 '노크하지 않는 집'으로 등단한 김 작가는 한국일보문학상('달려라 아비'), 이상문학상('침묵의 미래'), 동인문학상('바깥은 여름') 등을 잇따라 수상하며 한국 문학계 대표 작가로 자리매김했다.
특히 대표작 '두근두근 내 인생'은 영화로도 제작돼 대중의 큰 사랑을 받았다. 김 작가는 특유의 섬세하고 유머러스한 문체로 일상의 가난과 상실, 관계의 문제를 어루만져 온 만큼 이번 강연에서도 이야기를 통한 자기 성찰과 타인에 대한 이해, 삶의 여러 계절을 견디게 하는 문학적 온기를 전달한다.
포럼 참여를 희망하는 시민은 사전 신청 없이 당일 현장을 방문하면 된다.
수원시 관계자는 "늦가을 완연한 계절에 김애란 작가의 따뜻한 문학 세계를 직접 접할 수 있는 귀한 자리"라며 "소설을 통해 삶의 사계를 되돌아보고 위로를 얻는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com