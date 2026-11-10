화성시 '2027년 어촌뉴딜 3.0 사업' 공모 최종 선정 총 100억 규모 확보

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 10일 백미·도리도항이 어촌뉴딜 3.0 사업에 선정됐다고 밝혔다.
- 시는 국비 70억 원 등 총 100억 원을 투입해 2030년까지 어촌 환경을 개선한다.
- 귀어 플랫폼과 미식 스테이션, 야간 경관 등을 조성해 어촌관광 거점으로 육성한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시 서신면 백미·도리도항이 해양수산부 주관 '2027년 어촌뉴딜 3.0 사업' 공모에 최종 선정돼 총 100억 원 규모의 사업비를 확보했다.
화성특례시는 이번 선정으로 국비 70억 원을 포함한 총 100억 원을 투입해 2027년부터 2030년까지 4년간 백미·도리도항 일원의 어업 기반과 생활 환경을 집중적으로 개선한다고 10일 밝혔다.
전국 71개소가 신청한 이번 공모에서 백미·도리도항은 어업 기반과 정주 여건을 함께 개선해 유입 인구를 늘리는 '어촌회복형' 사업 대상지로 최종 이름을 올렸다.
시는 '활력 백미·도리도항'을 슬로건으로 ▲귀어 플랫폼 및 미식 스테이션 조성▲야간 경관 및 공동 작업 시설 현대화▲도리도 어업 전진 기지 조성▲주민 역량 강화 등 4개 분야 사업을 본격 추진한다.
특히 시는 오는 2027년 초 기본계획 수립에 착수해 2030년 준공을 목표로 사업을 추진하며 지난 6월 임시 개통한 황금해안길(제부마리나~궁평항 17㎞)과 연계해 서해안 어촌관광의 핵심 거점으로 육성할 방침이다.
정명근 화성특례시장은 "백미리는 어촌체험휴양마을과 귀어인 유치에서 뛰어난 성과를 낸 대표 어촌"이라며 "이번 사업을 통해 어업인의 삶터와 일터를 살리고 청년이 찾아와 정착하는 활력 넘치는 어촌으로 도약시키겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com