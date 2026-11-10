양재생 부산상의 회장, 우원식 전 국회의장 만나 신공항 등 4대 현안 건의

AI 핵심 요약beta
- 부산상의는 10일 우원식 전 국회의장에게 지역 현안 해결을 요청했다
- 가덕도신공항 착공 지연 해소와 통합 LCC 본사 부산 유치를 건의했다
- 산업은행 이전과 부산·경남 맑은 물 공급사업 추진도 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산상공회의소가 우원식 전 국회의장에게 가덕도신공항 착공 지연 해소와 통합 저비용항공사 본사 부산 유치 등 지역 현안 해결을 요청했다.
10일 부산상의에 따르면 부산상의는 접견실에서 우원식 전 국회의장을 초청해 상공인 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 양재생 부산상의 회장을 비롯한 회장단 9명과 우 전 의장이 참석했다.
부산상의는 가덕도신공항 특별법 개정안 조속 처리, 통합 LCC 본사 부산 유치, 산업은행 본사 부산 이전, 부산·경남 맑은 물 공급사업 추진 등 4개 과제를 건의했다.
가덕도신공항과 관련해서는 계약 체결 이전에 발생한 물가 상승분을 공사비에 반영할 수 있도록 특별법 개정안을 신속히 처리해 달라고 요청했다. '가덕도신공항 건설을 위한 특별법' 개정안은 법적 근거가 마련되지 않아 당초 11월 초 예정됐던 부지조성공사 착공이 늦어지고 있는 실정이다.
정부와 국회는 계약 체결 전 불가항력적 사유로 물가가 상승해 공사 이행이 어려워진 경우 계약금액을 조정할 수 있도록 특별법 개정을 논의하고 있다.
내년 3월 출범 예정인 통합 진에어의 본사 부산 유치도 건의했다. 부산상의는 지역 상공계가 설립에 참여한 에어부산의 기반과 가덕도신공항과의 연계성을 고려하면 통합 LCC 본사를 부산에 둬야 한다고 주장했다.
산업은행 본사 부산 이전과 관련해서는 해양수산부와 HMM 본사 이전으로 해양산업의 부산 집적이 진행되는 만큼 이를 뒷받침할 정책금융 기능이 필요하다고 설명했다. 또 한국산업은행법 개정에 국회가 적극 나서 달라고 요청했다.
부산·경남의 숙원사업인 맑은 물 공급사업에 대해서는 정부가 지역 간 이견을 조정하고 추가 수원 확보에 나서야 한다고 건의했다. 부산상의는 이날 건의한 과제들이 입법과 정책으로 이어질 수 있도록 국회·정부·부산시 등 관계기관과 지속적으로 협력해 나갈 계획이다.
양재생 회장은 "해양수산부와 HMM이 부산에 오면서 해양수도의 길이 열렸다"며 "바다에서 시작된 이 변화가 하늘길과 금융으로 이어질 수 있도록 오늘 건의한 과제들에 각별한 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com