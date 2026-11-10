시흥시육아종합지원센터 '패밀리 세이프티', 부모자조모임 우수사례 선정

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- 시흥시육아종합지원센터가 10일 부모자조모임 운영 우수사례로 선정됐다고 밝혔다.
- 부모 7명으로 구성된 인형극단은 안전 인형극을 제작해 3회 공연했다.
- 센터는 93개 프로그램을 운영해 시민 1458명의 참여를 이끌어냈다.
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부모 7명 참여해 '빨간 모자 안전 인형극' 제작·공연
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시육아종합지원센터는 한국영유아보육·교육진흥원(교육부)이 주관한 '2026년 육아종합지원센터 연계 패밀리 세이프티(Family Safety) 사업'에서 부모자조모임 운영 우수사례로 선정됐다고 10일 밝혔다.
우수사례로 뽑힌 '너랑 나랑, 피카(FIKA)-부모소모임' 내 '우당탕탕 마마파파극단'은 부모 7명(엄마 3명, 아빠 4명)이 결성한 인형극 모임이다. 이들은 총 8회의 연습을 거쳐 제작한 '빨간 모자 안전 인형극'을 '우리 동네 팝업 놀이터' 등에서 3회에 걸쳐 공연하며 영유아들에게 생활 안전의 중요성을 전달했다.
이 같은 성과를 인정받아 극단은 지난 7~8일 공주북캠프에서 열린 '2026년 패밀리 세이프티 가족 참여형 성과공유회'에 초청되어 인형극 무대를 선보였다.
센터는 이번 사업을 통해 '너랑 나랑 피카' 부모 소모임, 아빠·자녀 놀이 프로그램 '요즘아빠-라떼파파', '우리 동네 팝업 놀이터' 등 총 93회의 프로그램을 운영해 1458명의 시민 참여를 끌어냈다.
시흥시육아종합지원센터 관계자는 "앞으로도 부모의 자발적인 참여와 재능 나눔을 바탕으로 가족이 함께 성장하고 지역사회에 안전한 양육 문화가 정착될 수 있도록 다양한 지원 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com