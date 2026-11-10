[MLB] AL 맥고니글-NL 스튜어트, 신인왕 영예....한국계 웨더홀트 3위

AI 핵심 요약beta
- 맥고니글은 10일 MLB 아메리칸리그 신인왕에 올랐다
- 스튜어트는 10일 내셔널리그 신인왕에 선정됐다
- 웨더홀트는 내셔널리그 신인왕 투표에서 3위를 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 데뷔 한 달 만에 장기 계약을 맺은 케빈 맥고니글(디트로이트 타이거스)과 32홈런을 터뜨린 샐 스튜어트(신시내티 레즈)가 2026시즌 메이저리그(MLB) 양대 리그 신인왕에 올랐다.
미국야구기자협회(BBWAA)는 10일(한국시간) 2026시즌 MLB 신인왕 투표 결과를 발표했다. 아메리칸리그(AL)에서는 맥고니글이 1위 표 30표 중 28표를 싹쓸이하며 총점 204점으로 압도적인 영예를 안았다.
지난 4월 개막 직후 빅리그 17경기 만에 8년 총액 1억 5000만 달러(약 2017억 원)의 대형 장기 계약을 체결한 맥고니글은 타이거스의 선택이 틀리지 않았음을 입증했다. 유격수와 3루수를 오간 그는 올해 타율 0.278, 168안타, 18홈런, 72타점, 12도루, OPS 0.806을 기록했다. 볼넷 95개를 얻어내는 동안 삼진은 100개에 그쳤고 대체선수 대비 승리 기여도(bWAR) 7.1을 찍으며 데뷔 첫해 올스타 선정과 신인왕을 동시에 거머쥐었다.
디트로이트 선수의 신인왕 수상은 2016년 투수 마이클 풀머 이후 10년 만이다. 내야수로는 1978년 루 휘태커 이후 48년 만의 경사다. AL 2위는 12승 9패 평균자책점 2.56을 올린 클리블랜드 가디언스의 좌완 파커 메시크(122점)가 차지했다.
내셔널리그(NL)에서는 신시내티의 4번 타자 스튜어트가 1위 표 20표, 총점 170점을 얻어 1위에 올랐다. 스튜어트는 정규시즌 162전경기에 출전해 타율 0.263, 32홈런, 112타점을 폭발시켰다. 신시내티 신인이 단일 시즌 30홈런-100타점을 동시 달성한 것은 구단 역사상 최초다. 신시내티 선수의 신인왕 배출은 2021년 조너선 인디아 이후 5년 만이자 구단 통산 9번째다.
NL 2위는 20홈런 22도루를 기록한 카슨 벤지(뉴욕 메츠·107점)가 차지했다. 지난 7월 세인트루이스 카디널스와 8년 1억 1250만 달러 계약을 맺은 한국계 내야수 JJ 웨더홀트는 타율 0.242, 17홈런, 51타점, 14도루를 기록하며 1위 표 3표를 포함해 99점으로 3위에 올랐다.
psoq1337@newspim.com