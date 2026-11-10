의정부시, 중국 단둥시와 교류 확대…공식 초청 방문

AI 핵심 요약beta
- 의정부시 대표단이 10일부터 13일까지 중국 단둥시를 방문했다.
- 의정부시와 단둥시는 자매결연 30주년을 맞아 교류 확대를 추진했다.
- 양 도시는 경제·체육·문화 분야 협력 양해각서를 체결할 계획이다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 중국 랴오닝성 단둥시와 자매결연 30주년을 맞아 경제·체육·문화 등 교류 분야 확대에 나선다.
의정부시는 김원기 시장을 비롯해 조세일 의정부시의회 의장과 시의원, 용현산업단지 기업인협회장, 관계 공무원 등 19명으로 구성된 대표단이 10일부터 13일까지 3박 4일 일정으로 중국 단둥시를 방문한다고 밝혔다.
이번 방문은 지난해 9월 양 도시 간 협의를 거쳐 단둥시의 공식 초청으로 성사됐다.
양 도시는 1996년 자매결연을 체결한 이후 30년간 공무원 교환연수를 중심으로 행정 분야 교류를 이어왔다. 또한 60명 이상의 공무원이 상호 교환연수에 참여하며 행정제도와 정책을 공유하고 인적 네트워크를 구축해 왔다.
의정부시는 이번 방문을 계기로 기존 행정 교류를 경제·체육·문화 분야로 확대하고 시민에게 실질적인 도움이 되는 협력사업을 발굴할 계획이다.
단둥시는 북한과 국경을 맞댄 중국의 대표적인 접경도시로 북·중 간 인적·물적 교류의 주요 거점으로 꼽힌다. 의정부시는 단둥시가 지닌 지역적 특성과 기존 교류 기반을 바탕으로 양 도시의 상호 발전을 위한 협력사업을 모색할 방침이다.
한편 이번 대표단의 숙박비와 식비, 현지 교통비 등 체류 관련 비용은 단둥시가 부담하기로 한 것으로 전해졌다.
의정부시는 이를 통해 국제교류에 따른 재정 부담을 줄이는 동시에 양 도시 간 상호 신뢰와 협력을 확인하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
대표단은 방문 기간 자매결연 30주년 기념행사에 참석하고 양 도시 간 협력 양해각서(MOU)를 체결한다고 전했다. 이와 함께 단둥시장 면담, 주요 산업 현장 및 체육시설 방문 등을 통해 경제·체육·문화 분야의 협력 가능성을 살펴볼 계획이다.
김원기 의정부시장은 "이번 방문은 30년간 쌓아온 양 도시의 신뢰와 협력 관계를 새로운 분야로 확대하기 위한 것"이라며 "기존 행정 교류를 바탕으로 경제·체육·문화 등 시민에게 실질적인 도움이 되는 교류사업을 발굴하고 지방의회 간 협력도 강화하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com