양주시, 라오스 근로자 계절근로 사업 완료

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 9일 라오스 계절근로자 20명이 7개월 근무를 마치고 출국했다고 밝혔다.
- 근로자들은 138개 농가에서 2000회 넘게 농작업을 지원하며 일손 부족을 해소했다.
- 양주시와 백석농협은 운영 경험을 바탕으로 2027년 사업 참여를 준비하고 있다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 백석농협과 함께 추진한 '2026년 공공형 계절근로 사업'에 참여한 라오스 근로자 20명이 근무를 마치고 지난 9일 출국했다고 10일 밝혔다.
지난 4월 입국한 근로자들은 7개월간 양주시 지역 내 138개 농가에서 누적 2000회 이상 농작업을 지원했다. 파종과 수확 등 농번기 인력 수요가 집중되는 시기에 투입돼 농촌 일손 부족 해소에 기여했다.
특히 올해 사업은 안전사고와 무단이탈 없이 운영을 마무리하며 안정적인 관리 성과를 거뒀다.
양주시가 올해 처음 도입한 공공형 계절근로 사업은 백석농협이 외국인 근로자를 직접 고용한 뒤 일손이 필요한 농가에 하루 단위로 인력을 지원했다.
지원 대상은 백석읍에 한정하지 않고 양주시 전역의 농가로 확대했다. 이에 따라 장기간 근로자를 고용하거나 별도의 숙소를 마련하기 어려운 소규모·고령 농가도 필요한 시기에 인력을 이용할 수 있었다는 설명이다.
이번 계절근로 사업에 참여한 농가들은 농번기에 적시에 인력을 지원받는 동시에 근로자 고용과 숙소 관리에 대한 부담을 덜 수 있었다며 만족감을 나타낸 것으로 전해졌다.
근로자들도 다양한 농작업을 경험하며 업무 숙련도를 높여 농가에 실질적인 도움을 준 것으로 평가됐다.
사업 운영 과정에서 양주시는 전담 통역관을 통한 의사소통 지원과 고충 상담을 맡았다. 백석농협은 임금 지급과 농작업 배정, 숙소 운영 등을 담당했다.
양주시와 백석농협은 올해 사업 운영 경험을 바탕으로 내년도 사업 참여를 준비하고 있다. 농림축산식품부의 사업 대상자로 최종 선정될 경우 2027년 4월부터 양주시 전역의 농가를 대상으로 사업을 운영할 예정이다.
지인환 양주시 농업기술센터 소장은 "농촌에 일손을 보태준 근로자들과 안전한 사업 운영에 힘써준 백석농협과 참여 농가에 감사드린다"며 "올해 운영 경험을 바탕으로 농가의 인력 수요에 대응하고 근로자들도 안심하고 일할 수 있도록 내년도 사업을 준비하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com