전주시, 사회복지사 처우개선 강화…내년 복지·교육사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 10일 사회복지사 처우개선위원회를 열고 내년도 사업 방향을 논의했다
- 시는 사회복지시설 종사자에게 연 30만원 복지카드를 지원할 계획이다
- 사회복지사 보수교육비 5만6000원 지원과 권익 보호 방안도 논의했다
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복지카드 연 30만원·보수교육비 5만6000원 지원 등 대책 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 사회복지 현장의 근무 여건을 개선하고 종사자 권익을 높이기 위한 지원 정책을 점검하며 내년도 사업 추진 방향을 논의했다고 10일 밝혔다.
시는 이날 사회복지사 처우개선 및 권익 향상을 위한 '2026년 제2차 전주시 사회복지사 처우개선위원회'를 개최했다.
이날 회의는 2026년 처우개선 추진사항과 2027년 주요 추진계획을 보고하고 향후 정책 방향을 논의하는 순으로 진행됐다.
회의에는 박은주 전주시 복지환경국장을 비롯해 사회복지 현장 실무자와 학계 관계자 등 다양한 분야의 위원들이 참석해 사회복지사 처우개선 정책 전반에 대한 의견을 나눴다.
시는 2027년 주요 추진계획으로 사회복지시설 종사자 복지카드 지원과 사회복지사 보수교육비 지원 등을 보고했다. 복지카드는 1인당 연 30만원, 정기 의무교육인 보수교육비는 1인당 5만6000원을 지원하는 내용이다.
이어 위원들은 종사자의 안전한 근무 환경 조성과 권익 보호 방안을 중심으로 현장의 의견을 공유하고, 정책의 지속성과 실효성을 높이기 위한 개선 방향을 논의했다.
lbs0964@newspim.com