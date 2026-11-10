순창군, 행복순창몰 '기본소득' 사용 도입…온라인 사용처 확대

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 10일 행복순창몰에 농어촌 기본소득 결제를 도입했다
- 읍·면 주민 모두 온라인에서 지역 농특산물과 가공식품을 구매할 수 있게 됐다
- 군은 주민 편의와 지역 농가·소상공인 판로 확대를 기대하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 농특산물 판로 확장 기대…신규 입점 농가·업체 모집
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 농어촌 기본소득의 이용 편의와 지역 상품 소비 활성화를 위해 군 직영 온라인 쇼핑몰인 행복순창몰로 결제 수단을 확대했다고 10일 밝혔다.
그동안 면 지역은 기본소득을 사용할 수 있는 가맹점과 소비처가 상대적으로 부족해 주민들의 이용 불편과 사용처 확대 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
이에 군은 주민 불편을 줄이고 기본소득 활용도를 높이기 위해 행복순창몰(www.happyscmall.co.kr)의 결제 시스템을 개선했다. 이번 조치로 읍·면 주민 모두 온라인 쇼핑몰에서 기본소득을 사용해 상품을 구매할 수 있게 됐다.
행복순창몰은 지역 농특산물과 가공식품 등 순창의 다양한 상품을 판매하는 온라인 쇼핑몰이다. 주민들은 거주지 인근에 마땅한 소비처가 없더라도 온라인을 통해 필요한 상품을 편리하게 구매할 수 있다.
군은 온라인 사용처 확대가 주민들의 상품 선택 폭을 넓히는 것은 물론 지역 농가와 소상공인의 새로운 판로 확보에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
아울러 행복순창몰 판매 상품을 확대하기 위해 신규 입점을 희망하는 농가와 업체도 모집한다.
lbs0964@newspim.com