대전소방, 안전관리 우수업소 2곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부는 9일 다중이용업소 2곳을 우수업소로 선정했다
- 스타벅스 수침교DT점과 경복궁&갓포제주가 인증받았다
- 두 업소는 2년간 화재안전조사와 소방교육을 면제받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 다중이용업소 2곳이 화재 예방과 소방시설 관리에서 우수한 평가를 받아 소방안전관리 우수업소로 선정됐다.
대전소방본부(본부장 이중기)는 지난 9일 스타벅스 수침교DT점(용문동)과 경복궁&갓포제주(도룡동) 등 2곳에서 '소방안전관리 우수업소' 현판식을 진행했다고 10일 밝혔다.
소방안전관리 우수업소는 최근 3년간 화재 발생이나 소방·건축·전기·가스 관련 법령 위반 이력이 없는 다중이용업소를 대상으로 선정한다. 소방시설과 비상구 등 안전설비를 갖추고 종업원 안전교육을 정기적으로 실시하는지도 평가한다.
이번에 인증받은 2개 업소는 앞으로 2년간 화재안전조사와 소방안전교육을 면제받는다. 인증 기간이 끝난 뒤에는 정기 심사를 거쳐 안전관리 기준 충족 여부에 따라 갱신할 수 있다.
대전소방본부는 해당 업소에 인증 현판을 부착해 시민들이 안전관리 우수시설을 쉽게 알아볼 수 있도록 했다.
김종화 대전소방본부 예방안전과장은 "시민들이 안심하고 다중이용시설을 이용할 수 있도록 안전관리 우수업소를 발굴하고 지역사회에 자율적인 화재 예방 문화를 확산하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com