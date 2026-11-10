익산 공공하수처리장, 악취 저감·환경교육 공간 '탈바꿈'

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- 익산시는 10일 공공하수처리장 악취 관리와 시설 환경 개선에 나섰다.
- 시는 지난해 12월 분뇨처리장 밀폐·탈취시설을 준공하고 악취 저감에 힘쓰고 있다.
- 익산시는 2027년 환경교육·체험시설과 견학 프로그램을 운영할 계획이다.
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내년 견학 프로그램 운영…학습장·체험시설 조성, 친환경 공간 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시가 공공하수처리장의 악취 관리와 시설 환경 개선을 통해 시민들이 쾌적하게 이용하고 환경교육까지 받을 수 있는 공간 조성에 나선다고 10일 밝혔다.
시는 하수와 분뇨를 처리하는 환경기초시설의 특성을 고려해 악취 발생을 줄이고 주변 지역의 생활환경을 보호하는 데 주력하고 있다.
지난해 12월에는 분뇨처리장 악취개선사업을 마무리하고 밀폐·탈취시설을 준공했다. 분뇨 수거 차량의 시설 진입과 출차 과정에서 차량 양측에 약품을 분사하는 방식도 도입해 악취가 외부로 확산되는 것을 최소화하고 있다.
하수처리 과정에서 발생하는 악취를 줄이기 위한 침사지 악취개선사업도 진행 중이다. 시는 기존 저감시설의 운영과 추가 개선사업을 병행해 처리장 전반의 악취 관리 수준을 높일 계획이다.
악취방지법에 따라 분기별 측정도 실시하고 있으며 현재까지 배출허용기준을 초과한 사례는 없다. 악취 민원은 2024년과 2025년 각각 1건 접수됐으며 올해는 현재까지 발생하지 않았다.
시민과 학생을 위한 환경교육·체험시설 조성도 추진한다. 유휴부지를 활용해 공정별 안내판과 학습장, 트램펄린 등을 설치하고 관리동 벽화와 바닥 페인팅, 수경시설 등을 마련할 예정이다.
시는 2027년 견학 프로그램 운영을 목표로 시설 조성을 진행해 어린이와 학생들이 하수처리 과정을 이해하고 환경보전의 중요성을 체험할 수 있도록 할 방침이다.
lbs0964@newspim.com