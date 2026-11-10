연천 고문리 주민대피시설 BF 인증 '우수' 획득

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 10일 고문리 주민대피시설이 BF 본인증 우수등급을 획득했다고 밝혔다.
- 시설에는 장애인 출입구·경사로와 촉지도·음성안내기 등 편의시설을 설치했다.
- 연천군은 이동약자를 고려한 대피시설 확충과 무장애 환경 조성을 이어갈 계획이다.
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 연천읍 고문리 주민대피시설이 장애물 없는 생활환경(BF·Barrier Free) 본인증에서 '우수' 등급을 획득했다고 10일 밝혔다.
BF 인증은 장애인과 노약자 등 이동약자를 포함한 모든 주민이 시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 설계와 시공 단계부터 무장애 환경을 조성했는지를 평가하는 제도로 고문리 주민대피시설은 한국생산성본부인증원 심사를 거쳐 최종 인증을 받았다.
시설에는 장애인 전용 출입구와 경사로를 비롯해 시각장애인을 위한 촉지도 안내판과 음성안내기, 장애인용 화장실 등 다양한 편의시설이 설치됐다.
이에 따라 재난이나 비상상황 발생 시 장애인과 비장애인 모두 시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 접근성과 편의성을 높였다.
연천군은 2024년 광동리 마을회관과 연계해 신축한 광동리 주민대피시설에 이어 이번 고문리 주민대피시설까지 BF 인증을 획득했다. 지역 내 정부지원 주민대피시설 16곳 가운데 두 번째 BF 인증 사례다.
연천군은 이번 인증은 접경지역의 특수성을 고려한 주민 안전 확보는 물론 재난 상황에서 상대적으로 대피가 어려운 이동약자의 안전까지 반영했다는 점에서 의미가 있다고 밝혔다.
황대우 연천군 안전총괄과장은 "접경지역 여건상 지하시설 확충에 현실적인 어려움이 있지만 군민의 생명과 안전을 지키기 위해 대피시설 확충을 지속 추진하고 있다"고 말했다.
이어 "올해 고문리 주민대피시설 BF 본인증 취득에 이어 2027년에도 행정안전부 사업에 선정된 왕징면 동중리 일원에 9억6000만원을 투입해 주민대피시설 1곳을 신축할 예정"이라고 밝혔다.
황 과장은 "앞으로도 대피시설 확충과 함께 장애인과 비장애인 모두가 차별 없이 이용할 수 있는 무장애 대피환경을 조성해 어떠한 비상상황에서도 군민의 안전을 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com