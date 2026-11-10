익산시, 찾아가는 복지교육 마무리...복지제도 이해도 제고

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 10일 올해 찾아가는 복지서비스 순회교육을 마무리한다고 밝혔다
- 익산시는 상·하반기 18회 교육으로 시민 600여 명에게 복지제도를 안내했다
- 교육에서는 수급기준과 급여 신청절차, 자격변동 신고 의무 등을 설명했다
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급여 신청·소득변동 신고 의무 안내…내년 기준 중위소득 인상 내용 소개
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 오는 11일 익산원광지역자활센터에서 마지막 교육을 진행하고 올해 '찾아가는 복지서비스 순회 홍보 교육'을 마무리한다고 10일 밝혔다.
이번 교육은 복지정책과 장미경 통합조사계장이 직접 강사로 참여해 복지기관 등을 방문하는 방식으로 진행됐다.
시는 상·하반기 각각 9회씩 총 18회에 걸쳐 자활사업 신규 참여자와 복지관 이용자, 읍·면·동 지역사회보장협의체 위원 등 600여 명에게 복지제도를 안내했다.
주요 교육 내용은 국민기초생활보장제도의 목적과 수급자 선정기준, 생계·의료·주거·교육급여별 지원 내용 및 신청 절차 등이다.
특히 취업과 소득 증가, 가구원 변동 등 수급자격에 영향을 미치는 사항의 신고 의무를 강조하고 신고 누락에 따른 부정수급 사례를 소개해 시민들의 불이익을 예방하는 데 중점을 뒀다.
아울러 내년 기준 중위소득 6.70% 인상에 따른 급여별 선정기준 변경사항과 직권신청 제도를 설명하고 지역 복지정보를 제공하는 '익산 주민톡'도 안내했다.
최영숙 익산시 복지정책과장은 "복지제도를 정확히 이해하는 것이 필요한 지원을 제때 받고 불이익을 예방하는 첫걸음"이라며 "앞으로도 시민들이 복지정보를 쉽게 접할 수 있도록 현장을 찾아가는 교육을 이어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com