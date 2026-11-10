오세희, 세계사격선수권 소총 3자세 0.7점차로 은메달

AI 핵심 요약beta
- 오세희가 10일 세계사격선수권 여자 50m 소총 3자세에서 은메달을 획득했다
- 오세희는 2위에게 주어지는 2028 LA 올림픽 출전권을 확보했다
- 임하나는 6위, 한국 대표팀은 메달 7개로 종합 6위를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오세희(충북보건과학대)가 2026 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회에서 은메달을 목에 걸며 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권을 수확했다.
오세희는 10일(한국시간) 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 대회 여자 50m 소총 3자세 결선에서 357.7점을 기록해 2위에 올랐다. 358.4점을 쏜 알렉산드라 스토야디노비치(세르비아)가 금메달을 차지했고 노바타 미사키(일본)가 348.2점으로 3위를 기록했다.
이 종목 1~3위에게 주어지는 LA 올림픽 쿼터 1장을 확보한 오세희는 공기소총 금메달리스트 반효진(대구공공시설관리공단)에 이어 이번 대회 한국 대표팀의 두 번째 올림픽 출전권 주인공이 됐다.
본선 4위(591점)로 결선에 오른 오세희는 슬사(무릎 쏴) 10발에서 101.0점에 그쳐 8명 중 공동 7위로 불안하게 출발했다. 그러나 복사(엎드려 쏴)에서 104.7점을 쏘며 5위로 반등했고 입사(서서 쏴) 10발을 마친 시점에는 306.6점으로 4위까지 치고 올라왔다.
승부처는 단발 사격이었다. 오세희는 단발 첫 사격에서 10.5점, 두 번째에서 10.9점을 연달아 쏘며 선두를 0.2점 차로 바짝 쫓았다. 세 번째 단발에서 10.7점을 명중시켜 338.7점으로 마침내 1위로 나섰고 네 번째 단발에서도 10.3점을 쏘며 스토야디노비치에 0.6점 앞서 금메달을 눈앞에 뒀다.
마지막 단발에서 향방이 갈렸다. 먼저 쏜 스토야디노비치가 10.0점을 기록해 최종 358.4점으로 경기를 마친 상황에서 9.5점 이상이면 우승을 확정할 수 있었으나 오세희의 마지막 격발이 8.7점에 그쳤다. 결국 0.7점 차로 아쉽게 은메달에 만족해야 했다.
함께 결선에 나선 임하나(화성특례시청)는 복사에서 결선 진출자 중 최고점(105.3점)을 쏘며 선두에 올랐으나 입사 부진으로 6위(314.4점)로 대회를 마쳤다. 단체전에서는 오세희, 임하나, 권유나가 합계 1747점을 작성해 10위를 기록했다.
한국 사격 대표팀은 9일 현재 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 3개 등 총 7개의 메달을 수확하며 종합 6위를 달리고 있다.
psoq1337@newspim.com