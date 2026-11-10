U-23 야구대표팀, 야구 월드컵서 영국에 3-0 완봉승

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-23 야구대표팀은 10일 영국을 3-0으로 꺾고 조별리그 2승째를 거뒀다
- 이도우와 이태윤은 7이닝 무실점과 10탈삼진으로 영국 타선을 봉쇄했다
- 한국은 2승 2패로 슈퍼라운드 진출 가능성을 높였다고 알려졌다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 야구대표팀이 이도우와 이태윤이 무실점 계투를 앞세워 영국을 완파하고 조별리그 2승째를 거뒀다.
한국은 10일(한국시간) 니카라과에서 열린 2026 세계야구소프트볼연맹(WBSC) U-23 야구월드컵 B조 조별리그 4차전에서 영국을 3-0으로 꺾었다.
한국은 3회 어준서의 적시타와 영국의 실책을 묶어 2점을 낸 뒤 4회 양현종의 1타점 2루타로 3-0으로 달아났다. 이날 한국 타선은 4안타에 그쳤지만 상대 실책 5개를 틈타 2안타에 머문 영국에 완봉승을 거뒀다.
선발 이도우는 4.2이닝 1피안타 3볼넷 8탈삼진 무실점으로 영국 타선을 봉쇄했다. 이어 등판한 이태윤도 2.1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점으로 경기를 마무리했다. 두 투수가 7이닝을 책임지며 10개의 삼진을 합작했다.
한국은 쿠바와의 첫 경기에서 3-2로 승리한 뒤 일본에 5-6, 베네수엘라에 0-7로 연패했다. 이번 영국전 승리로 조별리그 성적을 2승 2패로 끌어올려 상위 3개 팀이 오르는 슈퍼라운드 진출 가능서을 높였다. 한국은 11일 오전 9시 30분 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 치른다.
psoq1337@newspim.com