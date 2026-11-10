창립 20주년 한국도핑방지위원회, 아시아 25개국 참여·특별전시 마련

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 한국도핑방지위원회가 10일부터 창립 20주년 행사를 개최했다
- 기념식에서 도핑 방지 유공자 표창과 위원회 새 비전을 선포했다
- 아시아 25개국과 국제 협력 논의 및 공정 스포츠 특별 전시를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국도핑방지위원회(KADA, 위원장 양윤준)와 함께 11월 10일부터 11일까지 올림픽파크텔과 국립중앙도서관에서 한국도핑방지위원회의 창립 20주년을 기념해 기념식과 세미나를 개최한다. 아울러 국립중앙도서관과 협력해 공정한 스포츠 문화 확산을 도모하는 특별 전시도 마련한다.
이번 기념행사는 2025년 부산 세계도핑방지기구(WADA) 총회 개최 지원 등 국제 도핑 방지 활동의 리더로 거듭난 한국도핑방지위원회의 20년간의 성과를 되새기고, 공정한 스포츠의 가치를 확산하기 위해 마련한 자리다. 이번 행사에는 문체부 김대현 제2차관과 국민체육진흥공단 하형주 이사장을 비롯해 올리비에 니글리 세계도핑방지기구 사무총장, 무로후시 코지 세계도핑방지기구 집행위원 겸 전(前) 일본 스포츠청장과 일본·사우디아라비아 도핑방지위원회 위원장을 포함한 아시아 25개국 도핑방지기구 임원 등 200여 명이 참석한다.
◆도핑 방지 발전 유공자 표창 및 위원회 비전 선포…아시아 25개국, 지속 가능한 도핑 방지 협력체계 구축 논의
11월 10일 오후, 올림픽파크텔에서 열리는 기념식에서는 한국도핑방지위원회의 지난 20년간의 활동과 성과를 돌아보고, 도핑 방지 발전에 기여한 유공자에게 표창을 수여해 그간의 헌신과 노고에 감사를 전한다.
국제올림픽위원회(IOC)와 세계도핑방지기구의 선수 위원으로 활동하며 국내외 도핑 방지 정책 수립 및 교육·홍보에 활발히 참여하고 있는 원윤종 위원이 문체부 장관 표창을 받는다. 한국과학기술연구원(KIST) 김호준 전문원, 이영길·강선영 도핑검사관, 김석현·연아름 도핑 방지 교육 강사 등 총 7명은 한국도핑방지위원장 표창을 받는다. 이와 함께 기념식에서는 '공정한 스포츠 미래를 여는 글로벌 도핑 방지 리더'라는 한국도핑방지위원회의 비전을 선포하고 지난 20년을 뛰어넘는 새로운 도약을 다짐한다.
11월 10일과 11일에는 '국제 도핑 방지 세미나'를 열어 세계도핑방지기구와 아시아 25개국 도핑방지기구 관계자 등 국내외 60여 명이 도핑 방지 주요 현안을 논의한다. 특히, 아시안게임·충청유니버시아드 등 국제대회와의 협력 사례와 도핑검사 실무 경험을 공유하고, 아시아 지역 도핑 방지 역량 강화 방안과 역내 협력체계 구축 계획에 대해 논의한다.
◆국립중앙도서관 협력 특별 전시로 공정한 스포츠 문화 확산 도모
특별 전시는 11월 11일 오후, 개막식을 시작으로 12월 10일까지 국립중앙도서관 1층에서 열린다. 전시회에서는 '클린 스포츠: 도핑의 어둠과 공정의 빛'을 주제로 도핑의 역사와 주요 사건을 소개하고, 도핑 방지를 위한 한국도핑방지위원회의 활동과 성과를 조명한다.
김대현 차관은 "스포츠의 감동은 정정당당한 경쟁에서 시작된다는 믿음을 지켜온 한국도핑방지위원회의 창립 20주년을 진심으로 축하한다. 앞으로도 대한민국이 세계도핑방지기구 아시아 지역 이사국으로서 국제 도핑 방지 협력을 선도할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com