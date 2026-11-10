[LPGA] 부상 벗고 돌아온 유해란이냐...두 달 휴식 마친 코르다냐

AI 핵심 요약beta
- 유해란은 12일부터 부상 복귀전에서 넬리 코르다와 우승 경쟁을 벌인다.
- 유해란은 올해 메이저 2승과 국내 메이저 1승을 거뒀으나 손가락 부상으로 대회를 쉬었다.
- 코르다는 약 두 달 만에 복귀해 우승과 명예의 전당 포인트 27점 달성을 노린다.
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최혜진·김세영·윤이나·황유민 등 한국 16명 출전
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부상을 털고 돌아온 유해란과 두 달 만에 필드에 복귀하는 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 막판 우승 경쟁을 벌인다. 올 시즌 메이저 대회 2승을 수확한 유해란과 시즌 4승으로 여자골프 최강자의 입지를 굳힌 코르다의 맞대결이다.
유해란은 12일(한국시간)부터 나흘간 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70)에서 열리는 LPGA 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브릿지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러)에 출전한다. 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십을 앞두고 열리는 대회다.
가장 큰 관심사는 유해란의 경기력 회복 여부다. 올해 최고의 시즌을 보내고 있는 유해란은 6월 KPMG 위민스 PGA 챔피언십과 7월 아문디 에비앙 챔피언십을 잇달아 제패했다. LPGA 투어에서 생애 첫 메이저 우승을 차지한 데 이어 또 다른 메이저 타이틀까지 추가하며 세계 정상급 선수로 도약했다.
국내 무대에서도 정상에 올랐다. 지난달 4일 KLPGA 투어 하이트진로 챔피언십에서 최종 합계 4언더파를 기록해 공동 2위 그룹을 4타 차로 따돌렸다. 2년 2개월 만에 출전한 국내 대회에서 첫 KLPGA 투어 메이저 우승을 거뒀다. 올해 메이저 대회에서만 3승을 수확한 셈이다.
상승세에 제동이 걸린 건 손가락 부상이었다. 말레이시아에서 열린 메이뱅크 챔피언십 개막을 앞두고 프로암 행사 중 카트로 이동하다 손가락 인대를 다쳤다. 결국 대회 출전을 포기했고 회복을 위해 토토 재팬 클래식도 건너뛰었다. 이번 대회는 부상 이후 첫 복귀전이다. 정교한 아이언샷과 퍼트 감각을 얼마나 빠르게 되찾느냐가 우승 경쟁의 핵심 변수다.
올해 메이저 대회 2승을 포함해 4승을 거둔 코르다는 지난 9월 유럽과의 대항전 솔하임컵 이후 공식 대회에 출전하지 않았다. 아시아에서 열린 4개 대회를 모두 건너뛰고 약 두 달간 휴식을 취했다. 올해의 선수상까지 확정한 코르다가 시즌 막판 다시 우승 사냥에 나선 것.
펠리컨 골프클럽은 코르다에게 익숙한 코스다. 2021년과 2022년 연속 우승한 데 이어 2024년에도 정상에 올랐다. 이번 대회에서 우승하면 통산 4승으로 단일 대회 최다 우승 기록에 한 걸음 더 다가선다. 이 대회 호스트인 안니카 소렌스탐(스웨덴)은 미즈노 클래식 5년 연속 우승 기록을 보유하고 있다.
코르다에게는 개인 기록도 걸려 있다. 이번 대회에서 우승하면 LPGA 명예의 전당 가입에 필요한 포인트 27점을 모두 채울 수 있다. 시즌 4승을 거둔 최강자가 복귀전에서 우승까지 차지할지 주목된다.
한국은 유해란을 비롯해 최혜진, 김세영, 고진영, 윤이나, 김아림, 황유민 등 16명이 출전한다. 최혜진은 BMW 레이디스 챔피언십과 뷰익 LPGA 상하이에서 연속 준우승을 기록하는 등 최근 상승세를 보이고 있다. 시즌 세 차례 준우승의 아쉬움을 이번 대회에서 씻겠다는 각오다. 2020년 초대 챔피언 김세영도 통산 두 번째 우승을 노린다. 황유민은 직전 대회인 토토 재팬 클래식에서 공동 6위에 올라 좋은 흐름을 이어가고 있다.
이번 대회는 시즌 최종전 출전권 경쟁의 분수령이다. 대회 종료 후 CME 글로브 랭킹 상위 60명(공동 순위 포함)에게 CME그룹 투어 챔피언십 출전권이 주어진다. 최종전 티켓을 확보하려는 중하위권 선수들의 순위 경쟁도 치열할 전망이다.
psoq1337@newspim.com