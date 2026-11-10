CGV, 전주국제영화제 화제작 10편 상영…13일부터 특별 기획전

AI 핵심 요약beta
- CGV가 10일 전주국제영화제 특별 기획전을 개최한다고 밝혔다.
- 기획전은 13일부터 22일까지 4개 극장에서 영화 10편을 상영한다.
- 국내외 경쟁부문 수상작과 주요 초청작을 매주 금·토·일요일 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'서서히 사라지는 밤' 등 해외작 7편…아트하우스 4곳서 진행
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 전주국제영화제와 함께 특별 기획전 '전주 2026: 에필로그 at CGV'를 개최한다고 10일 밝혔다.
기획전은 오는 13일부터 22일까지 CGV압구정, 동대문, 강변, 신촌아트레온 등 4개 극장의 CGV아트하우스관에서 진행된다. 제27회 전주국제영화제 상영작 가운데 국내 작품 3편과 해외 작품 7편 등 총 10편을 선보인다.
국내 작품으로는 한국경쟁부문 대상 수상작인 이선연 감독의 '흘려보낸 여름'이 상영된다. 봉고차에서 생활하며 생계를 이어가던 가족에게 닥친 위기를 그린 작품이다.
한국경쟁부문 배우상과 CGV상을 받은 고승현 감독의 '같은 계절을 보낸다는 건'도 만날 수 있다. 사계절의 흐름 속에서 이별에 가까워지는 연인의 이야기를 담았다.
정하린 감독의 '러닝타임은 77분'은 오랫동안 차기작을 만들지 못한 영화감독 앞에 자신의 첫 단편영화 속 주인공이 나타나면서 벌어지는 이야기를 그린다.
해외 작품으로는 국제경쟁부문 대상 수상작 '서서히 사라지는 밤'과 작품상 수상작 '크로노바이저'를 상영한다.
로스 매켈위 감독의 다큐멘터리 '리메이크', 시몬 메사 소토 감독의 '시인', 오시이 마모루 감독의 첫 실사 장편영화 '붉은 안경'도 포함됐다.
이와 함께 니컬러스 로그 감독의 '쳐다보지 마라', 파브리스 아라뇨 감독의 첫 장편영화 '호수'가 상영된다.
'전주 2026: 에필로그 at CGV'는 2주간 매주 금·토·일요일에 진행된다. 예매와 상영 일정은 CGV 모바일 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.
taeyi427@newspim.com