전국 광역 단체장 11월 10일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 19일 강릉 ITS 세계총회 개회식에서 환영사를 했다
- 강릉 ITS 세계총회는 23일까지 닷새간 강릉 올림픽파크에서 이어진다
- 전국 시도지사들은 청년정책, 투자유치, 재난대비 등 일정을 소화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-제9회 평창 고랭지 김장축제(10:00 평창)
-겨울철 자연재난 대비 관계기관 회의(15:00 신관 대회의실)
▲허태정 대전시장
-민선9기 청년특별시 대전 청년정책 기자회견(9:30 브리핑룸)
-기업투자유치 업무협약식(농협경제지주)(10:00 중회의실)
-양자기업 간담회(14:00 호텔ICC)
▲박수현 충남지사
-소상공인 기 살리기 프로젝트(7:00 천안 일원)
-충남통행 시군방문(천안시)(9:00 천안시청 봉서홀)
-발전5시 통합본사 충남유치 국회토론회(15:30 국회의원회관)
▲이원택 전북지사
-갑질 및 음주운전 근절 청렴실천 캠페인 (08:30 도청 로비)
-대한전문건설협회 연말 불우이웃돕기 성금 기탁식 (09:30 회의실)
-내년 예산편성 관련 기자회견 (10:00 기자회견장)
▲신용한 충북지사
-한국난방공사 협약식 및 친환경에너지 개선공사 준공식(10:00 한국난방공사 청주지사)
-사회초년생 지원 새마을금고 업무협약(11:30 여는마당)
-충북여성인턴 최종보고회(14:00 다목적관)
▲이철우 경북도지사
-화공 굿모닝 특강(404회);The foundation of AI androbotics in food technology(07:20 다목적홀)
-실국원장 간부회의(09:30 원융실)
-2026 자유수호 지도자 경상북도 한마음대회(15:00 울진 연호문화센터)
▲ 추경호 대구광역시장
-케이케이(주) 창립 100주년 기념 출판기념식(11:10상공회의소 10층 대회의실)
▲전재수 부산시장
-2026년 사랑의 김치나눔 한마당(10:00 벡스코)
-2026 노사민정 화합실천 결의대회( 11:20 기장실내체육관)
-국제수로기구(IHO) 인프라센터 개소식( 17:00 BIFC2)
-제14회 부산BBS 가무천년대축제( 19:00 부산시민회관)
▲박완수 경남지사
-소나무 재선충 방제사업장, 산불 진화헬기 계류장(10:40 함안군)
▲박찬대 인천시장
- 국무회의 (10:00 청와대)
- 인천바이오과학기술원 설립 추진 준비위원회 발족식 (14:00 국회2세미 나실)
▲조상호 세종시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com