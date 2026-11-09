인천 G20 유치 본격화…박찬대 시장 "정부와 긴밀 공조"

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 9일 2028년 G20 정상회의 유치위원회를 출범했다
- 유치위원회는 정계·경제계 등 주요 인사 25명으로 구성됐다
- 인천시는 국제행사 경험과 교통·회의 인프라를 강점으로 내세웠다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 2028년 주요 20개국(G20) 정상회의 유치에 본격적으로 나섰다.
인천시는 9일 시청 장미홀에서 '2028 G20 정상회의 인천 유치위원회' 위촉식을 열고 민관 협력체계를 공식 출범했다고 밝혔다.
박찬대 인천시장은 이 자리에서 "인천은 대한민국과 세계를 연결하며 성장해 온 도시로 그동안 축적한 역량과 가치를 세계 무대에 증명할 때"라며 "정부 및 관계기관과 긴밀히 공조해 G20 정상회의를 반드시 인천에 유치하겠다"고 밝혔다.
유치위원회는 정치·경제·산업·국제교류·외교·마이스(MICE) 분야 주요 인사 25명이 참여하며 국회 외교통일위원회 소속 맹성규 의원이 위원장을 맡았다.
유치위원회는 개최 도시가 확정될 때까지 유치 전략을 자문하고 정부 및 관계기관과의 대외 협력을 이끌게 된다.
인천시는 국제공항과 항만을 갖춘 교통·물류 거점과 국제업무 기능, 대규모 국제회의·숙박시설 등 주요 유치 기반을 최대 강점으로 내세우고 있다.
앞서 인천은 인천아시안게임을 비롯해 아시아개발은행(ADB) 연차총회, 아시아태평양경제협력체(APEC) 장관회의 등 굵직한 국제행사를 개최한 경험도 갖고 있다.
인천시는 앞으로 유치위원회를 중심으로 시민 공감대 확산 운동을 벌이고 중앙정부와 국제기구를 대상으로 유치 활동을 확대하는 등 최종 개최 도시 지정까지 민관 역량을 집중한다는 방침이다.
hjk01@newspim.com