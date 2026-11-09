박준영 부산시의원 "학업중단 사유 세분화 필요…맞춤형 정책 마련해야"

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"사유 분류 체계 단순화로 원인 파악 미비"

박준영 부산시의원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 학업중단 사유를 제대로 파악할 수 있도록 분류 체계를 세분화해야 한다는 지적이 나왔다.

부산시의회 교육위원회 박준영 부위원장(해운대구 제1선거구)은 9일 부산교육청 행정사무감사에서 학업중단 학생 실태와 예방 정책을 따졌다.

부산시교육청 자료에 따르면 중학교 학업중단자는 2024년 183명에서 2025년 516명으로 늘었다. 2026년에는 287명으로 집계됐다. 학업중단율은 각각 0.2%, 0.7%, 0.4%였다.

고등학교 학업중단자는 2024년 1461명, 2025년 1329명, 2026년 867명으로 나타났다. 학업중단율은 2.0%, 1.9%, 1.3%였다.

박 부위원장은 "교육청이 연도별 인원만 집계할 것이 아니라 학교급과 학년, 사유별 변화를 분석해 예방 정책으로 연결해야 한다"고 지적했다.

현행 학업중단 사유 분류도 도마에 올랐다. 교육청은 질병·가사, 부적응, 해외출국, 기타 등 제한된 항목으로 사유를 관리하고 있다. 이 가운데 자퇴 학생의 약 70%가 기타로 분류돼 구체적인 원인을 파악하기 어렵다는 것이다.

박 부위원장은 "복합적인 원인과 학생별 특성이 기타 항목에 묶일 경우 맞춤형 상담이나 진로 지원을 마련하기 어렵다"고 말했다.

초·중등교육법은 학업중단 징후가 있거나 중단 의사를 밝힌 학생을 학업중단 위기 학생으로 보고 학교장이 숙려 기회를 제공하도록 규정하고 있다.

박 부위원장은 "제도의 실효성을 높이려면 사유 파악부터 정교해져야 한다"면서 "학업중단 사유를 대폭 보완·세분화하고 학교 밖으로 향하는 학생이 학습과 사회적 관계에서 이탈하지 않도록 상담·교육·진로 지원을 연계하는 안전망을 마련해야 한다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com